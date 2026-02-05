Impulsa sanciones más rápidas contra funcionarios corruptos

Con el fin de agilizar la rendición de cuentas en México, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar impulsó una reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

En entrevista exclusiva con El Horizonte, el legislador explicó que dicha modificación a la ley ayudará a acortar tiempos en la transparencia, a través de auditorías en tiempo real, lograr sanciones, evitar redes de complicidad, por medio de la no reelección, entre otros.

Con esto se plantea cambiar tiempos y alcances de la fiscalización y que los informes se emitan en plazos más cortos y no, como ocurre actualmente, cuando las irregularidades se conocen años después de haberse cometido.

“Reducir los tiempos y hacer las auditorías en tiempo real como una acción preventiva correctiva, sancionar a los que se portan mal, tener una vinculación muy fuerte con otras autoridades de carácter judicial, no la no reelección para evitar redes de complicidad y de impunidad, la participación ciudadana cada día mayor en los órganos auditores y también el carácter colegiado de la toma de decisiones y del plan de trabajo de las auditorías”, explicó Ramírez Cuéllar.

Asimismo, explicó que en marzo se dará el cambio del auditor federal y este perfil tiene que ser de una persona honesta y que no se detenga a la hora de revisar los gastos en la federación como en el ámbito estatal y municipal, siempre cuidando el dinero para la población.

Otro propósito que Ramírez Cuellar destacó fue la necesidad de acabar con un supuesto “mercado negro” de observaciones, e hizo hincapié en que en ocasiones las auditorías se hacen a modo o bajo pedido.

“Queremos un auditor que sea honesto, que sea independiente, que investigue a fondo, que no tenga complicidades, que no sea tapadera de absolutamente nadie, que no tenga intereses ocultos, sino que cumpla con la labor que la Constitución le asigna, que es cuidar el dinero del pueblo y hacer todo lo posible, el máximo esfuerzo, para que se gaste perfectamente bien".

“Queremos acabar con un mercado negro de observaciones. Hay veces que muchos auditores o auditoras hacen observaciones a pedido, tienen cuerpos de abogados que asesoran a esos mismos funcionarios que adoptaron y tienen atrás de las rejas”, puntualizó Ramírez Cuéllar.

