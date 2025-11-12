Cerrar X
rhw_b46b7f89b7
Nuevo León

Impulsa Santa Catarina desarrollo integral de las mujeres

Esta iniciativa, planteada por el alcalde, Jesús Nava, ofrece herramientas y apoyo a mujeres jefas de familia, viudas y quienes aportan en lo económico al hogar

  • 12
  • Noviembre
    2025

Como parte de su compromiso con impulsar a las mujeres, el gobierno de Santa Catarina lanzó una serie de iniciativas para fortalecer el bienestar, independencia y seguridad de este sector de la población. 

Esta iniciativa, planteada por el alcalde, Jesús Nava, ofrece herramientas y apoyo a mujeres jefas de familia, viudas y aquellas que contribuyen económicamente al hogar.

dfhjs.jpg

El programa "Mujer Emprendedora" proporciona materiales y herramientas para fomentar la autonomía económica de las beneficiarias. Un ejemplo destacado es la entrega de un kit de batidoras a Irma Morales, quien busca impulsar su negocio de repostería. 

Además, el programa "Mujer Guerrera" reconoce el esfuerzo diario de las mujeres santacatarinenses, ofreciendo actividades de bienestar como servicios de spa y corte de pelo.

Los talleres impartidos en el Centro Libre para las Mujeres ofrecen capacitación en diversos oficios, permitiendo a las participantes iniciar sus propios emprendimientos y generar independencia económica o un segundo ingreso. 

dsgewg.jpg

Recientemente, se llevó a cabo un taller de técnica globo burbuja, donde las asistentes desarrollaron habilidades artísticas y de diseño para la temporada navideña.

Estas acciones son parte de una estrategia integral para empoderar a las mujeres de Santa Catarina y asegurar su bienestar. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

54919774408_34fdcb76cb_o_66168dea89
‘Puntos naranjas’ ayudan a mujeres a pedir ayuda
EH_UNA_FOTO_2_d3bbb51561
Invitan a donar ropa invernal y artículos de apoyo en Coahuila
IMG_2729_cd1cbdfeb6
Impulsa alcalde bienestar familiar con la 'Tarjeta Jefas García'
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_12_at_9_14_35_PM_23abef244f
Renata Zarazúa quiere la revancha ante Dinamarca
escena_los_ilusionistas_3_9f8c3eba17
'Los Ilusionistas' te sorprenderán con su tercera entrega
Whats_App_Image_2025_11_13_at_1_08_23_AM_cb280881d2
Vigilarán con lupa a funcionarios y GE durante cruce de paisanos
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×