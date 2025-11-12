Impulsa Santa Catarina desarrollo integral de las mujeres

Como parte de su compromiso con impulsar a las mujeres, el gobierno de Santa Catarina lanzó una serie de iniciativas para fortalecer el bienestar, independencia y seguridad de este sector de la población.

Esta iniciativa, planteada por el alcalde, Jesús Nava, ofrece herramientas y apoyo a mujeres jefas de familia, viudas y aquellas que contribuyen económicamente al hogar.

El programa "Mujer Emprendedora" proporciona materiales y herramientas para fomentar la autonomía económica de las beneficiarias. Un ejemplo destacado es la entrega de un kit de batidoras a Irma Morales, quien busca impulsar su negocio de repostería.

Además, el programa "Mujer Guerrera" reconoce el esfuerzo diario de las mujeres santacatarinenses, ofreciendo actividades de bienestar como servicios de spa y corte de pelo.

Los talleres impartidos en el Centro Libre para las Mujeres ofrecen capacitación en diversos oficios, permitiendo a las participantes iniciar sus propios emprendimientos y generar independencia económica o un segundo ingreso.

Recientemente, se llevó a cabo un taller de técnica globo burbuja, donde las asistentes desarrollaron habilidades artísticas y de diseño para la temporada navideña.

Estas acciones son parte de una estrategia integral para empoderar a las mujeres de Santa Catarina y asegurar su bienestar.

