Cerrar X
351d224e_84b9_44c0_ac6b_54fca52d0444_9eb556186f
Nuevo León

Impulsan botones de pánico para proteger a tienditas de NL

La diputada local Anylú Hernández, presentó un exhorto a los municipios del Área Metropolitana para que distribuyan botones de pánico a las tienditas

  • 02
  • Diciembre
    2025

La diputada local Anylú Hernández, del Grupo Legislativo de Morena, presentó un exhorto a los municipios del Área Metropolitana para que distribuyan botones de pánico a las tienditas y pequeños comercios, para protegerlas de robos en estas épocas decembrinas.

La propuesta, se realizó en conjunto con la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (CANACOPE), Catalina Domínguez Estrada, y se plantea que el Gobierno del Estado analice la posibilidad de enlazar estos dispositivos y cámaras privadas al C5, con el objetivo de mejorar la reacción ante robos y emergencias.

La legisladora destacó que el uso de botones de pánico pretende atender con mayor rapidez el problema de robo en este tipo de establecimientos.

“Ahorita llegan los aguinaldos tan esperados y pues la gente trae dinero, anda buscando comprar los regalos para la la Navidad y esto puede ser un riesgo que incremente los robos y nos damos cuenta de que estos pequeños negocios negocios invierten mucho de sus recursos de sus ganancias son muchos negocios familiares en cámaras de seguridad.

“Todo lo que estamos pidiendo es que estas cámaras a medida de que sea posible sean conectadas a los C4 y C5 de los municipios, para que si llega a haber alguna situación de robo, se pueda dar con los delincuentes, y además que se puedan instalar botones de pánico en las zonas comerciales de los municipios para poder proteger a los pequeños comercios”, dijo Anylú Hernández.

Agregó que los pequeños negocios han tenido que absorber por su cuenta los costos de la inseguridad, destinando cada vez más recursos a cámaras, protectores, alarmas y otros sistemas que resultan difíciles de sostener para comercios familiares con márgenes limitados.

Por su parte, la presidenta de CANACOPE, Catalina Domínguez, respaldó la iniciativa al considerar que las medidas propuestas pueden disminuir riesgos inmediatos y fortalecer el respaldo institucional hacia el comercio de barrio.

“La vida de muchas colonias depende de estas tiendas, y no podemos permitir que la inseguridad siga vaciando negocios, hogares y comunidades”,  Dijo Dominguez.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_30_at_8_47_23_PM_a250104aa3
Disfrutan taquiza más de 3,000 personas en San Pedro
waldo_fdz_aseguradoras_e257447dce
Propone Waldo Fernández, que censos de INEGI sean cada cinco años
Jesus_Nava_a08a4a4c44
Anuncia Nava subasta de predios para construir centro
publicidad

Últimas Noticias

rysmjnjsyjnmsj_23efcc1045
Estados Unidos coloca nuevas boyas en el Río Bravo
e34c33c8_04d2_4788_bdcc_d3e638b7bd73_356cb04324
San Pedro refuerza drenaje pluvial en Fuentes del Valle
f7ff6f7ec9ec1c72bc1d5803e645165b818cbf12w_fd9de01b59
Kremlin niega rechazo al plan de paz de EUA para Ucrania
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
511ac050_c50e_4a3e_af05_00e0d724a416_babb75136e
Ofertaba pirotecnia en redes dueño de casa en Pesquería
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×