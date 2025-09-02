Cerrar X
Nuevo León

Impulsan proteger con programas sociales a menores en orfandad

La iniciativa considera que el DIF, a través de la Procuraduría de Protección, implemente medidas de protección para menores separados de su familia de origen

  • 02
  • Septiembre
    2025

La diputada Bere Martínez, vicecoordinadora del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Nuevo León, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado con el objetivo de que las y los menores en situación de orfandad sean reconocidos como grupo en condición de vulnerabilidad.

La propuesta plantea modificar los artículos 10, 17 y 27 de dicha ley para que niñas, niños y adolescentes que hayan perdido a uno o ambos progenitores tengan acceso preferente a programas de desarrollo social como becas, atención médica, apoyo alimentario, actividades culturales y deportivas, entre otros.

“Estamos hablando de menores que han perdido a su madre, a su padre o a ambos, y que enfrentan una realidad sumamente difícil: abandono, duelo, incertidumbre y muchas veces carencias económicas y afectivas".

“Las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad enfrentan desafíos mayores que cualquier otro, pues además de la vulnerabilidad propia de la edad, se suma que no cuentan con el apoyo, guía y amor de uno o ambos progenitores”, dijo la diputada Bere Martínez.

La iniciativa también considera que el Sistema Estatal DIF, a través de la Procuraduría de Protección, implemente medidas especiales de protección para niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial, o que se encuentren en estado de abandono u orfandad.


