Impulsan reforma para topar precios a hospitales privados

Una regulación con tabuladores en los precios de servicios y medicamentos que ofrecen los hospitales privados, así como un tope en los costos de las pólizas de los seguros de gastos médicos, son dos de las medidas que se impulsan en un paquete de reformas que se discuten en el Congreso federal.

Esto, luego del escándalo generado por la denuncia de una joven regiomontana —Alena Kharissova— que sufrió abusos por cobro de servicios inexistentes y medicamentos a sobreprecio, incluido un Pepto Bismol de $6,000 pesos.

Para el caso de regular precios, se está empujando darle “dientes” a dependencias como la Profeco y las secretarías de Salud de los estados para que se aseguren de que no se inflen precios, ni se apliquen servicios médicos innecesarios que elevan el costo de los seguros.

Estas reformas e iniciativas de ley presentadas por separado por el senador de Morena, Waldo Fernández, y el diputado federal del PRI de Coahuila, Jericó Abramo Masso, buscan ponerle “freno definitivo” a los “excesos y corruptelas” que cometen contra sus clientes estos hospitales y las aseguradoras.

Abramo Masso dijo que, al aprobarse, se verán beneficiados hasta 30 millones de mexicanos que están cubiertos por cerca de 15 millones de pólizas de seguros de gastos médicos, quienes cada año sufren aumentos de hasta 90% en el costo de las mismas.

En cuanto al tope del costo de pólizas, se impulsa por parte de Fernández que, para las personas mayores de 60 años, no aumenten más allá de la inflación y, en el caso de Masso, propone que el incremento no exceda cinco puntos porcentuales a partir de la inflación.

Esto también aplicaría para aquellas personas que hayan contratado un seguro de gastos médicos desde que tenían 22 años de edad.

A partir de los 60 años de edad, propone Abramo, no se deberá aplicar el cobro del IVA.

Otra de las medidas es que la Secretaría de Hacienda deberá obligar a los hospitales a que transparenten el costo de medicamentos y servicios antes de proporcionarlos al paciente para que no haya “amargas sorpresas”.

Una más es que se busca reformar el Código Penal Federal para que sea delito retener al paciente una vez que fue dado de alta y cumplió con todos los trámites de su seguro, pues es común que se le mantenga para luego aumentarle el cobro.

Abramo Masso le dijo a El Horizonte que su paquete de reformas que presentó en febrero buscan acabar con las “letras chiquitas” para hacerlas “grandotas” y así eliminar los abusos.

“Las iniciativas van a detener los excesos de los cobros de las pólizas anuales, van a transparentar el costo de las tarifas hospitalarias, van a trabajar a transparentar el costo de los contratos de servicios de gastos médicos, van a obligar a las aseguradoras a competir entre sí y a que no haya acuerdos por abajo de la mesa y vamos a quitar las letras chiquitas para convertir en letras grandotas los seguros de gastos médicos”, afirmó el diputado priista.

Por separado, el senador morenista indicó que a nivel local también hay iniciativas presentadas ante el Congreso para que la Secretaría de Salud tenga vigilancia y control de procedimientos médicos y control de precios.

“Presentamos una iniciativa en el congreso local para darle atribuciones a la Secretaría de Salud a revisar los protocolos de hospitales para que no haya abusos en los costos; no se trata de regular costos, pero sí los protocolos, porque un paciente llega y tú lo mandas por urgencias si eso es más caro que si lo hicieras a través de piso”, señaló.

Este miércoles, el Horizonte dio a conocer que la joven regia de origen ruso, Alena Kharissova, sigue dando la batalla contra el maltrato y abuso del que fue víctima al atenderse en el Doctors Hospital Auna, a quien demandó en diversas instancias.

Una de estas es la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, donde se quejó de negligencia porque la canalizaron mal y no le quisieron atender una alergia luego de que les hizo ver el abuso que estaban cometiendo al costo a fin de cargarlo al seguro de gastos médicos.

Otras medidas

Otro de los cambios que se están empujando es que se realice un padrón de médicos para saber dónde prestan sus servicios y también que no se les permita cobrar honorarios fuera de sus hospitales bajo el argumento de que las aseguradoras no han cumplido con sus pagos.

Ya hay consenso para iniciativas

Las iniciativas podrían discutirse y aprobarse en noviembre, indicaron por separado los legisladores, o a más tardar, dijo por su parte Fernández, en marzo del siguiente año.

En el caso de las iniciativas de Abramo Masso, se presentaron en febrero pasado y la del senador Fernández fue en marzo también de este año.

Ambos dijeron que han encontrado eco en todas las bancadas, por lo que ven positivo tener el apoyo, ya que son de gran beneficio para un gran sector de la población.

“Estamos construyendo con el Partido Verde, con el PT, con el Morena, con el PAN, con el PRI y con MC un acuerdo que es muy posible que en las próximas semanas sea publicado, donde las iniciativas que un servidor propuso pues están tratando de caminar juntas y que puedan ser aprobadas por todos los grupos parlamentarios”, afirmó el priista.

