Nuevo León

IMSS del estado surte más de 50,000 recetas al día

La delegación entrega más de 98 mil medicamentos diarios, lo que es igual que llenar completos los estadios de Tigres y Rayados

  • 07
  • Diciembre
    2025

Surtir casi 100,000 medicinas al día equivale a llenar dos estadios: IMSS NL

Redacción El Horizonte

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León reveló cifras sobre el volumen de medicamentos que surte diariamente en sus unidades, garantizando la atención a miles de derechohabientes.

Según datos difundidos por el IMSS Nuevo León, la delegación surte más de 50 mil recetas en promedio cada día.

Esta intensa actividad logística se traduce en una cifra de más de 98 mil piezas de medicamentos entregados en un solo día.

Para poner en perspectiva este volumen, el IMSS utilizó una comparación deportiva: con esa cantidad de piezas de medicamentos, se "llenarían completitos los estadios de Tigres y Rayados ¡juntos!"

El mensaje principal del Instituto es asegurar la disponibilidad total de fármacos.

“Todos los medicamentos, todos los días, en todos lados”, enfatiza la delegación, subrayando el compromiso de mantener un suministro constante y universal en todas sus unidades de la entidad.


