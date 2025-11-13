Cerrar X
Nuevo León

Inaugura gobernador, clínica de rehabilitación en General Terán

Samuel García destacó que la clínica está muy completa y que, además de los servicios de rehabilitación, apoyará con consultorios, un gimnasio y una guardería

  • 13
  • Noviembre
    2025

El gobernador Samuel García y la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, inauguraron este jueves la Clínica de Rehabilitación Física en el municipio de General Terán, un espacio vital que beneficiará a más de 3 mil usuarios de la región.

La clínica fue construida con una inversión de $14.6 millones de pesos, provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), garantizando a los ciudadanos un lugar funcional, accesible y adecuado para la atención médica especializada.

Durante el evento, el mandatario estatal, acompañado por Mariana Rodríguez; la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, y el alcalde David Sánchez, recorrió las instalaciones.

García destacó que la clínica está muy completa y que, además de los servicios de rehabilitación, apoyará con consultorios, un gimnasio y una guardería.

Por su parte, Herrera enfatizó la importancia de acercar los servicios a la población más vulnerable.

"A través de estos espacios, se ofrecen servicios cercanos, accesibles y pensados en atender a quienes más lo necesitan".

El alcalde de General Terán, David Sánchez, agradeció al gobernador, señalando que la clínica representa "esperanza, inclusión y bienestar" para las familias y ayuda a "cerrar una brecha muy importante en el tema de salud" en el municipio.

En el marco de su gira por la región citrícola, García expresó su entusiasmo por los avances en infraestructura que transformarán la zona.

“Ya estamos a días de inaugurar el Hospital de Terán,” anunció el gobernador, al tiempo que resaltó el progreso en la red de carreteras, particularmente la Interserrana, un proyecto largamente prometido.

"Estamos haciendo una carretera que prometieron hace 70 años, la interserrana para conectar Montemorelos con Galeana... La semana que entra ya sale ya la licitación del tramo dos. Es este túnel de carreteras para conectar San Luis, el sur de Nuevo León y la ciudad de Monterrey".

El mandatario concluyó asegurando que la finalización de estas obras de infraestructura, sumada al fenómeno del nearshoring, impulsará el desarrollo industrial y económico de la región citrícola y de General Terán.


