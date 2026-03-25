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Nuevo León

Inaugura Mijes área renovada en Escuela de Artes y Oficios

La expansión de la escuela añade 374 metros cuadrados de construcción, que albergan tres nuevos salones y una bodega, optimizando el espacio

  • 25
  • Marzo
    2026

El municipio de Escobedo marcó un hito en su agenda educativa y de desarrollo social con la inauguración de la segunda etapa de la Escuela de Artes y Oficios “Mariano Escobedo”. General de la Transformación”. En un evento encabezado por el alcalde Andrés Mijes, se celebró también la graduación de los primeros 61 estudiantes especializados en áreas de alta demanda tecnológica.

Con una inversión superior a los 11 millones de pesos, el proyecto busca consolidar lo que el edil denomina la "4T Norteña", un modelo que apuesta por la innovación técnica como motor de movilidad social en las colonias populares.

Innovación desde la raíz

La primera generación de egresados demostró que el talento local está listo para los retos del siglo XXI. Durante la ceremonia, los alumnos presentaron proyectos de vanguardia que incluyeron:

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  • Robótica avanzada: Robots con capacidad de baile y minivehículos de navegación autónoma.

  • Manufactura 3D: Modelos esculpidos e impresos con precisión industrial.

  • Software: Proyectos aplicados de inteligencia artificial, diseño digital y desarrollo de videojuegos.

“La Escuela de Artes y Oficios es una puerta para que el talento de nuestras colonias tenga herramientas para competir en el mundo que viene. Aquí se construye futuro con educación útil y con sentido”, afirmó Mijes.

Andrés Mijes

Infraestructura y respaldo institucional

La expansión de la escuela añade 374 metros cuadrados de construcción, que albergan tres nuevos salones y una bodega, optimizando el espacio para la formación técnica.

Un punto clave de este modelo es su vinculación estratégica con Horno3, el referente de innovación industrial en el estado. Esta alianza garantiza que los programas educativos cuenten con estándares reales de competencia, facilitando la conexión inmediata de los jóvenes con el sector productivo de Nuevo León.

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Continúa la 'transformación industrial'

El alcalde enfatizó que este esfuerzo no es un hecho aislado, sino parte de una visión para relanzar la cultura industrial del estado bajo los principios de justicia e inclusión.

Mijes hizo referencia al pensamiento de Eugenio Garza Sada, señalando la importancia de recuperar la grandeza de Nuevo León haciéndola accesible para todos.

“Estamos construyendo el segundo piso de la transformación... “Cuando el gobierno cumple, las oportunidades llegan, y cuando las oportunidades llegan, cambia la vida de la gente”, concluyó el edil.


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