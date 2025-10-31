Cerrar X
Nuevo León

Inaugura Mijes el Centro LIBRE más grande de México

Este centro tiene como objetivo empoderar a las mujeres mediante atención psicológica, asesoría legal y talleres de capacitación para la autonomía económica

  • 31
  • Octubre
    2025

El municipio de Escobedo, encabezado por el alcalde, Andrés Mijes, inauguró este viernes el centro LIBRE más grande de México, donde se brindará bienestar para todas las mujeres de la localidad.

Este centro de Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación (LIBRE), tiene como objetivo empoderar a las mujeres mediante atención psicológica, asesoría legal y talleres de capacitación para la autonomía económica.

Además, para quienes sean víctimas de violencia doméstica, este lugar sirve como refugio seguro para ellas, pues quienes acudan estarán bajo protección integral.

Este centro LIBRE está ubicado en el cruce de las avenidas Revolución y Artículo 123, en la colonia Alianza Real, del citado municipio y está siempre disponible para quienes lo necesiten.

dthesh.jpg

Durante su intervención en la ceremonia de inauguración, Andrés Mijes resaltó el valor de este espacio como reflejo de su compromiso construir una sociedad más equitativa.

“En la Capital de la Transformación en todo Nuevo León, las mujeres nunca más estarán solas. Cuando una mujer se libera, cuando una mujer se empodera, entonces toda la comunidad avanza y el espíritu norteño sí se hace más fuerte”, señaló el Edil al reiterar que tiene como inspiración el trabajo emprendido por su madre. quien sacó adelante a su familia trabajando en los mercados rodantes. 

Durante el evento se contó con la presencia de Viridiana Lorelei Hernández, Coordinadora de Vinculación de la Secretaría de Mujeres; Alejandra Machorro, Coordinadora Estatal del Programa PAIBIM; Luis Norberto García, Subdelegado de Gobernación, así como el Senador Waldo Fernández, así como Greta Ibarra, Anylu Bendición Hernández y Brenda Velázquez, Diputadas Locales. 


Comentarios

