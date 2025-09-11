Cerrar X
Nuevo León

Inaugura Samuel García 'NL Cumbre Inmobiliaria 2025'

Líderes y expertos de la iniciativa privada y servicio público se reunieron para crear un espacio único para el intercambio de conocimientos y experiencias

  • 11
  • Septiembre
    2025

Para conocer las tendencias innovadoras de la industria de la vivienda, el Gobernador Samuel García inauguró la 'NL Cumbre Inmobiliaria 2025'.

Durante su mensaje, García destacó que el Estado será ejemplo nacional en sectores como la edificación y comercialiación de casas, apoyando la promoción de subsidios estatales e impulsando al Infonavit como competencia federal.

“Los siguientes dos años queremos ampliar el programa de subsidio estatal de hasta 65 mil pesos, y entonces, ya el gobierno apoya a Infonavit y que nuestro techo sea 665 mil pesos y  con eso empezar a bajar el déficit. [...] No nos ha ido mal, de hecho el último dato es que logramos reducir 23 por ciento el rezago”, subrayó el mandatario estatal. 

Agregó que su administración no será un obstáculo para el desarrollo de la vivienda, por lo que implementarán acciones como la digitalización de trámites o programas para la construcción de viviendas, cuidando el medio ambiente.

“Todo eso adelante, nada más cuidando el medio ambiente. Esa es la única premisa que pone el estado, porque ahí eso no es recuperable”, puntualizó. 

Por su parte, Carlos Ramírez Capó, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), resaltó que trabajarán en conjunto con la administración para hacer de la vivienda el mejor desarrollo. 

Aseguró que si convierten el crecimiento en vivienda localizada y accesible para las y los trabajadores formales.

Por su parte, el presidente de la CANADEVI Nuevo León, Javier Treviño Garza, reconoció la labor del Gobierno Estatal para mejorar los procesos y aminorar los tiempos.

NL Cumbre Inmobiliaria es el evento inmobiliario más destacado y esperado del norte de México, que anualmente reúne a los actores más importantes de la industria del desarrollo y promoción de la vivienda.


