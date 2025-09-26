Cerrar X
Nuevo León

Inauguran 'Encuentro Mundial de Valores' en Nuevo León

Buscan impulsar una cultura de paz, compasión y conciencia global al reconectar con la sociedad por medio de valores como respeto, empatía y solidaridad

  • 26
  • Septiembre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García y la primera dama Mariana Rodríguez, inauguraron la décimo séptima edición del Encuentro Mundial de Valores en el municipio de San Pedro.

Bajo el lema de  “Caminos de paz y compasión", se invitó a reconectar con los principios que le dan sentido a la humanidad: respeto, empatía, solidaridad, justicia y amor por la vida.

Acompañado de la presidente del Encuentro, Cristina González Parás, el Mandatario estatal señaló que es la sociedad civil organizada la principal caracaterística por la que Nuevo León se destaca.

“Aparte que somos primer lugar en participación ciudadana y número uno en sociedades civiles registradas de todo México, el Estado de Nuevo León es el Estado que más apoya ONG's, llevamos 784 millones de pesos en apoyos a ONG’s para que sigan creciendo y multiplicádose”, expresó.

Además, destacó que el Estado cuenta con la mejor policía de México, además de presentar una reducción en las cifras de pobreza.

Durante su intervención, Mariana Rodríguez expresó que ha sembrado semillas de conciencia respeto y humanidad en nuestra comunidad.

“Quiero reconocer a todos por su compromiso constante y a cada uno de ustedes, líderes, estudiantes, voluntarios y profesionales que hacen posible este encuentro, gracias por recordarnos que educar en valores, no es tarea de un solo día, sino un trabajo de todos los días”, señaló.

Por su parte Cristina González Parás destacó la importancia del fomento y promoción de los valores.

“Nos reunimos hoy no sólo para reflexionar, sino para comprometernos, para mirar dentro de nosotros, observar a nuestro alrededor y preguntarnos cómo puedo ser un instrumento de paz, cómo puedo vivir con compasión”, manifestó.

El Encuentro Mundial de Valores es una asociación benéfica privada que trabaja con todos los sectores de la sociedad para alcanzar el tejido más profundo de la comunidad, en un espacio de reflexión, diálogo y acción para impulsar una cultura de paz, compasión y conciencia global.


