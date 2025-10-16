INFONL lanza Buscador de Resoluciones en la FILMTY 2025
El INFONL presentó un micrositio que permite consultar resoluciones del Pleno, como parte de su participación en la Feria del Libro
En el marco de la Feria Internacional del Libro de Monterrey 2025, el Instituto Estatal de Transparencia (INFONL) presentó su nuevo Micrositio “Buscador de Resoluciones”, una herramienta que facilita el acceso público a todas las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto.
Durante la presentación, la Consejera Presidenta, Brenda Lizeth González Lara, destacó que este micrositio promueve la apertura gubernamental y la rendición de cuentas, al poner a disposición de la ciudadanía resoluciones completas —salvo datos confidenciales—, con opciones para buscarlas por año, tipo de procedimiento, tema, ponente y otros filtros especializados.
El sitio fue desarrollado internamente por personal del INFONL, sin requerir inversión adicional, y ya se encuentra disponible para consulta y descarga de documentos.
El INFONL continuará su participación en la FILMTY 2025 desde el stand 301 hasta el 19 de octubre.
