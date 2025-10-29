Cerrar X
avance_metro_octubre1_7ed2e77871
Nuevo León

Informan que obra civil global del Metro tiene avances del 50%

Los 34 kilómetros de las dos líneas se dividieron en cuatro tramos, los cuales físicamente llevan diferente porcentaje de avances en las obras

  • 29
  • Octubre
    2025

En la segunda glosa del cuarto informe de gobierno, el director de Metrorrey y encargado de despacho del Instituto de Movilidad, Abraham Vargas, informó que se lleva un 50% de avance en la obra civil de las líneas 4 y 6 del metro.

La pregunta fue formulada por el diputado del PRI, Héctor Morales, quien especificó que cuándo estaría terminada por completo la obra, a lo cual Vargas especificó que sería en agosto del 2027; sin embargo, sí habrá un tramo listo para el mundial 2026, el cual lleva un avance del 68%.

“Seguramente la confusión viene porque en algunos foros hemos reportado el avance que tenemos de la meta para el mundial y el avance de la ruta completa del trayecto de las líneas 4 y 6, que de acuerdo con el programa que venimos trabajando con el contratista, la meta es concluir (toda la obra) en agosto del 2027.

“En lo que es la meta del mundial, llevamos un 68% en la obra civil y 65% en la obra electromecánica, y poco más del 50% (de avance total), esperando terminar en agosto 2027”, dijo Abraham Vargas.

Agregó que los 34 kilómetros de las dos líneas se dividieron en cuatro tramos, los cuales físicamente llevan diferente porcentaje de avances en las obras, y el que más avance lleva es el que va desde la zona del obispado hasta una zona de talleres en Miguel Alemán, con un 71% de avance.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

093a2402_87f3_4e3b_9652_4276be22b4c6_837ee1d96a
Aseguran que metro será seguro y que no metan miedo a ciudadanos
camiones_samuel_40_fa7bc89725
Llegan 40 nuevos camiones para rutas 109 y 219 en NL: Samuel
ddff3c26_5b86_4834_a25a_612af1659986_8c2bacd2df
Inicia la glosa en Congreso con protesta de decir la verdad
publicidad

Últimas Noticias

deportes_torero_venezuela_76bd5b2e0f
Jesús Enrique Colombo… ¡de Venezuela a Monterrey!
18f68a6e_23bc_49f2_846b_2c1bc80f258e_050c16c1c5
Tamaulipas ofrece descuentos en licencias y trámites vehiculares
eg53_7806fa6433
Negocios chinos afectan ventas en el Mercado Nuevo Saltillo
publicidad

Más Vistas

messi_mundial_2026_ed457d4a0b
Quiero estar ahí: Messi reitera su deseo de jugar el Mundial 2026
trhb_eb8625189b
Nuevo León refuerza transparencia y combate a la corrupción
03_INAUGURAN_SAMUEL_Y_MARIANA_LACTARIO_EN_GUADALUPE_ENTREGAN_TARJETAS_AYUDAMOS_A_LAS_MUJERES_25a15cc7a5
Camión gratis para mujeres con tarjeta ‘Ayudamos a las Mujeres’
publicidad
×