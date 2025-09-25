Cerrar X
Nuevo León

Ingresa frente frío 4 con lluvias y vientos moderados

Protección Civil alerta sobre los riesgos asociados a este fenómeno, que ya ha dejado récords de precipitaciones en septiembre

  • 25
  • Septiembre
    2025

El frente frío número 4 ya ingresó a Nuevo León la tarde del miércoles 24 de septiembre, entrando por los municipios de Vallecillo y Salinas Victoria, según reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La llegada del sistema frontal pudo observarse en el “corte” de nubes que marcó su entrada, que ya se replica en la Zona Metropolitana. 

De acuerdo con Conagua, este fenómeno se desplazará durante el jueves 25 de septiembre sobre la frontera norte y noreste del país, donde interactuará con un canal de baja presión. La combinación provocará lluvias fuertes y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El director de Protección Civil estatal, Erik Cavazos, indicó que, aunque se trata de un frente frío de baja intensidad, sí traerá precipitaciones y vientos moderados. Recordó que los primeros tres frentes fríos de la temporada ya han dejado más de 152 milímetros de lluvia en la entidad, la cifra más alta para un septiembre en los últimos cinco años.

“Va a irse desplazando poco a poco y llegaría por la zona montañosa que es la Sierra de Santiago, la Sierra de Rayones, Montemorelos y también, obviamente, va a entrar al área metropolitana con lluvias; las lluvias pueden ser de moderadas a fuertes”, especificó Erik Cavazos durante el Nuevo León Informa.   

Para dimensionar el incremento, en 2021 se registraron solo 42 milímetros de lluvia durante el mismo mes; en 2022 fueron 132 mm, en 2023 apenas 31 mm y en 2024, 120 mm.

La temporada 2025-2026 contempla la llegada de 48 frentes fríos en el país. En Nuevo León, se espera mayor actividad entre noviembre y febrero, con proyecciones de cinco frentes en octubre, seis en noviembre, siete en diciembre, seis en enero y seis en febrero; sin embargo, la temporada se extenderá hasta mayo.

Cavazos puntualizó que, aunque los primeros frentes no provocan descensos drásticos de temperatura, sí suelen ir acompañados de tormentas eléctricas, lluvias intensas y rachas de viento que requieren precaución por parte de la población.


