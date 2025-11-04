Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_04_at_8_41_25_PM_f66d554331
Nuevo León

Inicia Adrián de la Garza gira de trabajo por Dallas

Para este miércoles, De la Garza tiene previsto visitar el Ayuntamiento de Dallas, donde sostendrá un encuentro con el Concejo Municipal

  • 04
  • Noviembre
    2025

Con el objetivo de fortalecer la relación entre Monterrey y Dallas, así como intercambiar prácticas en materia de vigilancia, comercio, turismo y preparación rumbo al Mundial 2026, el alcalde Adrián de la Garza inició este martes una gira de trabajo por la ciudad texana.

El primer encuentro del día fue con Clay Lewis Jenkins, juez del Condado de Dallas en la Corte de Comisionados, con quien se abordaron temas relacionados con vigilancia, capacitación, movilidad, infraestructura y comercio internacional.

“Estamos saliendo de una visita muy importante con el Juez del Condado de Dallas, la máxima autoridad de este condado. Pudimos platicar e intercambiar muchas de las acciones que están realizando aquí en Dallas con relación a los próximos juegos del Mundial FIFA. Nos llevamos buenas ideas y el compromiso de poder recibirlos próximamente en Monterrey”, señaló De la Garza.

WhatsApp Image 2025-11-04 at 8.41.25 PM.jpeg

Más tarde, el alcalde acudió al Consulado General de México en Dallas, donde se llevó a cabo una recepción para la comunidad mexicana y nuevoleonesa residente en esa ciudad, así como para empresarios, representantes del cuerpo consular y de los sectores turístico, deportivo y cultural.

Durante el evento, se presentó la campaña “El Mundial es en MTY”, mediante la cual se dieron a conocer los avances y preparativos que realiza Monterrey para ser una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El primer día de la gira concluyó con una cena privada con el alcalde de Dallas, Eric C. Johnson.

Para este miércoles, De la Garza tiene previsto visitar el Ayuntamiento de Dallas, donde sostendrá un encuentro con el Concejo Municipal y participará en la firma de Reafirmación Bilateral de Ciudades Hermanas.

Asimismo, se reunirá con representantes de la FIFA, considerando que Dallas también será sede de partidos del Mundial 2026, y llevará a cabo actividades en el Departamento de Policía, con la Asociación de Empresarios Mexicanos y la Fundación de los Mavericks de Dallas, con la cual Monterrey concretó este año un proyecto de rehabilitación de un espacio deportivo.

El munícipe regio viajó acompañado por la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, y una comitiva conformada por el Jefe de Gabinete, Fernando Margáin; el Comisario General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Eduardo Sánchez Quiroz; y la Secretaria de Desarrollo Económico, Ximena Tamariz. 

También participaron Nelson Balido, presidente del Consejo de Comercio y Seguridad Fronteriz.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_30_at_11_30_46_PM_52d6159643
Clásico Regio en el ‘Gigante de acero’: Rayados y Tigres, parejos
moneda_argentina_maradona_8593df4875
Lanza Argentina moneda del Mundial 2026 con homenaje a Maradona
nl_heriverto_trevino_9e0ed77920
Llama Heriberto Treviño a abrir diálogo para Presupuesto 2026
publicidad

Últimas Noticias

nl_aeropuerto_mty_muladar_ea6677a23e
Así recibe NL a turistas ¡con un aeropuerto hecho un 'muladar'!
EH_DOS_FOTOS_2025_11_04_T163345_340_90312eb824
Colectivo exige búsqueda inmediata de personas desaparecidas
46ce95d7_e7a4_4557_afbe_c30ec4eb1d01_c664b16351
Reynosa denuncia mala calidad del agua y aumento en tarifas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×