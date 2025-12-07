Inicia la Macro Navidad 2025, fiestas decembrinas en NL

La Explanada de los Héroes se iluminó anoche con el tradicional encendido de la Macro Navidad 2025, un evento masivo organizado por CODETUR y encabezado por el gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez, de Amar a Nuevo León. Miles de familias se congregaron en el corazón de la ciudad para dar inicio oficial a las festividades decembrinas.

Desde el escenario, el gobernador destacó el carácter social y turístico de la Macro Navidad, que ya se consolida como una tradición del estado.

“Estamos echando la casa por la ventana para cerrar el año con muchísimos juegos. ¿Quién se quiere subir al carrusel? ¡A la rueda de la fortuna! Al trenecito”, exclamó García, invitando a la ciudadanía a aprovechar al máximo el evento.

El mandatario subrayó que la edición 2025 estará "todo el mes abierta" y enfatizó que el acceso a todas las atracciones es gratuito.

El evento se realizará del 7 de diciembre al 7 de enero, con horarios extendidos durante los fines de semana.

Rodríguez, por su parte, resaltó la esencia familiar e incluyente de la Macro Navidad, la cual se celebra desde 2022.

"Estamos muy emocionados de celebrar la Macro Navidad. "Un mes de magia en la Macroplaza", expresó Mariana Rodríguez, destacando que el evento es un espacio de amor y paz para que miles de familias gocen de las atracciones.

Tras el tradicional conteo regresivo, el mandatario estatal y su esposa encabezaron el encendido oficial que iluminó el Palacio de Gobierno, la Explanada de los Héroes y todas las atracciones navideñas.

Minutos después, la pareja, acompañada por sus hijas Mariel e Isabel, recorrió el circuito festivo, subiendo a la rueda de la fortuna y conviviendo con las familias asistentes, reafirmando el compromiso de la entidad de ofrecer espacios seguros y accesibles para disfrutar la temporada en comunidad.

