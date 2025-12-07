Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_07_at_9_57_04_PM_8fc6ff0d1c
Nuevo León

Inicia la Macro Navidad 2025, fiestas decembrinas en NL

Miles de familias disfrutaron del encendido oficial con acceso gratuito a atracciones, ruedas y juegos del 7 de diciembre al 7 de enero

  • 07
  • Diciembre
    2025

La Explanada de los Héroes se iluminó anoche con el tradicional encendido de la Macro Navidad 2025, un evento masivo organizado por CODETUR y encabezado por el gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez, de Amar a Nuevo León. Miles de familias se congregaron en el corazón de la ciudad para dar inicio oficial a las festividades decembrinas.

Desde el escenario, el gobernador destacó el carácter social y turístico de la Macro Navidad, que ya se consolida como una tradición del estado.

“Estamos echando la casa por la ventana para cerrar el año con muchísimos juegos. ¿Quién se quiere subir al carrusel? ¡A la rueda de la fortuna! Al trenecito”, exclamó García, invitando a la ciudadanía a aprovechar al máximo el evento.

WhatsApp Image 2025-12-07 at 9.57.07 PM.jpeg

El mandatario subrayó que la edición 2025 estará "todo el mes abierta" y enfatizó que el acceso a todas las atracciones es gratuito. 

El evento se realizará del 7 de diciembre al 7 de enero, con horarios extendidos durante los fines de semana.

Rodríguez, por su parte, resaltó la esencia familiar e incluyente de la Macro Navidad, la cual se celebra desde 2022.

"Estamos muy emocionados de celebrar la Macro Navidad. "Un mes de magia en la Macroplaza", expresó Mariana Rodríguez, destacando que el evento es un espacio de amor y paz para que miles de familias gocen de las atracciones.

WhatsApp Image 2025-12-07 at 9.57.06 PM.jpeg

Tras el tradicional conteo regresivo, el mandatario estatal y su esposa encabezaron el encendido oficial que iluminó el Palacio de Gobierno, la Explanada de los Héroes y todas las atracciones navideñas.

Minutos después, la pareja, acompañada por sus hijas Mariel e Isabel, recorrió el circuito festivo, subiendo a la rueda de la fortuna y conviviendo con las familias asistentes, reafirmando el compromiso de la entidad de ofrecer espacios seguros y accesibles para disfrutar la temporada en comunidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_05_at_4_30_39_PM_eaa104a68e
Samuel García da la bienvenida a países que jugarán en Nuevo León
468577f9_ec0e_4035_8511_a7d3de15290b_022b1cb1ed
Consejo NL respalda modernización del sistema de compras
INFO_7_UNA_FOTO_7_2a330400e1
Exhibirán a papás que son deudores alimentarios en NL
publicidad

Últimas Noticias

Confirma_Rosalia_fechas_y_precios_de_su_LUX_Tour_2026_en_Mexico_74f8c90d01
Anuncia Rosalía costos de su LUX Tour 2026 en México
Whats_App_Image_2025_12_08_at_9_57_11_PM_48dfb1708e
Aseguran tráiler con pipa de combustible sin documentación
Whats_App_Image_2025_12_08_at_9_50_59_PM_1ac7f441d7
Refuerzan operativos contra el alcohol al volante
publicidad

Más Vistas

escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
publicidad
×