Inicia Nuevo León aplicación de vacunas contra la tuberculosis

En el marco de las diversas campañas de vacunación que se aplican en el estado desde hace algunos días, el Gobierno de Nuevo León comenzó con la aplicación de la vacuna BCG contra la tuberculosis.

La Secretaría de Salud estatal comenzó la aplicación de las primeras dosis de la vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Guérin) a niñas y niños que no contaban con esta protección esencial contra las formas graves de la tuberculosis.

Sin embargo, la titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, hizo un llamado a la calma a la ciudadanía que ha manifestado preocupación por la salud de sus bebés, señalando que se espera la llegada de la totalidad de las dosis necesarias.

"Le pedimos paciencia a la población que ha estado realmente muy preocupada por la salud de sus bebés, que ya está por llegarnos toda la cantidad de biológico que se requiere para la atención o para la aplicación a sus niñas y niños y vamos a estar distribuyendo", expresó.

Marroquín Escamilla, informó que se mantendrá en operación un módulo especial de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario para la aplicación de la vacuna BCG este domingo 26 de octubre.

Además, la vacuna estará disponible en los Centros de Salud Terminal, Insurgentes y Nueva Morelos, todos operando en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

A partir de este lunes, la vacuna comenzará a estar disponible en los diversos centros de salud de la entidad. No obstante, la dependencia instó a la ciudadanía a consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Salud para verificar las unidades específicas donde se estará aplicando el biológico antes de acudir.

