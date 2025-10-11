Inicia Nuevo León recolección de víveres para Veracruz

El gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, encabezada por Martha Herrera, activó este sábado una campaña de emergencia para brindar ayuda alimentaria y artículos de higiene personal a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en el estado de Veracruz.

Esta iniciativa solidaria busca mitigar los estragos causados por las severas precipitaciones, que han provocado inundaciones, daños en viviendas y afectaciones en caminos y servicios esenciales en el estado.

La colecta se llevará a cabo en diversos puntos clave, incluyendo los Centros Comunitarios de la dependencia, la Torre Administrativa, el Pabellón Ciudadano y el Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey, este último un aliado fundamental en la estrategia Hambre Cero Nuevo León.

Los donativos serán recibidos a partir de este sábado en un horario de 9:00 a 14:00 horas, y de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

La Secretaría de Igualdad e Inclusión ha detallado una lista de productos prioritarios para la donación:

Alimentos enlatados:

Lata de sardina de 425 gramos

Lata de atún en aceite o agua de 140 gramos

Lata de ensalada de verduras de 220 gramos

Lata de fruta en almíbar de 800 gramos

Latas de frijoles enteros o refritos de 400 gramos

Agua embotellada

Paquete de tenedores desechables (25 piezas)

Gel antibacterial de 300 mililitros

Papel higiénico

Toallas sanitarias

Shampoo

Desodorante para mujer y hombre

Pasta de dientes y cepillo dental

La dependencia hace un llamado solidario a las y los nuevoleoneses para sumarse a esta colecta en apoyo a los "hermanos veracruzanos que hoy enfrentan momentos difíciles". Desde el Gobierno de Nuevo León, se reitera el compromiso de trabajar de manera coordinada para brindar apoyo a quienes más lo necesitan, reafirmando los valores de solidaridad, igualdad e inclusión.

