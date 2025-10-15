Inicia Protección Civil de NL segundo día de labores en Veracruz

Protección Civil de Nuevo León continúa este miércoles con su segundo día de labores en el estado de Veracruz, donde realiza traslados de personas y entrega de víveres en comunidades que permanecen incomunicadas tras las devastadoras lluvias del fin de semana.

El contingente conformado por 20 elementos de la corporación estatal y nueve más de las unidades municipales de Protección Civil de Guadalupe y San Pedro arribó el martes al municipio de Pánuco, Veracruz, acompañados de unidades terrestres, acuáticas y uno de los helicópteros del Estado.

Específicamente, las labores de hoy miércoles se concentran en la comunidad de Oviedo, donde realizaron la entrega de parte de las 20 toneladas de víveres enviadas desde Nuevo León, además del traslado de dos personas: una mujer de 28 años que presentaba síntomas de asma y herpes labial, y un menor de ocho años, quien se reportó sin lesiones.

De acuerdo con la dependencia, las acciones del convoy se llevan a cabo bajo las indicaciones de Protección Civil de Veracruz y de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Hasta el momento, las tareas se han centrado únicamente en la entrega de ayuda humanitaria y el apoyo en traslados de personas de zonas aisladas.

Protección Civil estatal precisó que, por ahora, no se realizan labores de búsqueda de personas no localizadas. En caso de ser necesario, el Gobierno de Veracruz deberá solicitar el apoyo, momento en el cual se desplegaría un equipo especializado de Nuevo León, que incluye binomios caninos.

El contingente permanecerá en territorio veracruzano durante seis días y, tras su regreso, se evaluará si es necesario enviar un nuevo grupo de apoyo para continuar con las acciones humanitarias.

