Inicia Red Ambiental campaña contra cáncer de mama

Con el fin de concientizar e informar los beneficios de la detección temprana del cáncer de mama, Red Ambiental arrancó con su campaña de prevención y autoexploración oportuna.

Desde el 2014, Red Ambiental, en conjunto con el gobierno del municipio de Monterrey, busca recordar a las mujeres, a través de sus camiones rosas, realizarse una autoexploración, la cual salva vidas.

Durante el arranque se contó con la presencia de Horacio Guerra Marroquín, presidente del consejo de administración de Red Ambiental, quien mencionó que estas acciones son pensadas en las mujeres.

“Se brindan estos estudios para que nuestras amas de casa, nuestras hermanas, vecinas, se atiendan porque todos sabemos que, si las mujeres están bien, todos estamos bien”, dijo Horacio Guerra.

“Esto nada más es un recordatorio de la importancia de una exploración temprana, porque a lo mejor perdemos unos minutos, pero una detección a tiempo salva vidas”, añadió.

Así mismo, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, en conjunto con la directora del DIF municipal, Gaby Oyervides, mencionaron la importancia de realizar una mastografía a tiempo, pues la salud de la mujer regiomontana es fundamental.

“Este mes es importantísimo porque estamos haciendo conciencia todos, hombres y mujeres, de lo importante que es detectar oportunamente cualquier manifestación del cáncer de mama. Porque sabemos que si detectamos oportunamente, hay inmensas posibilidades de poder mantener la vida y la salud”, mencionó Adrián de la Garza.

De igual forma, se contó con el apoyo de Farmacias Similares, quien brindó una unidad móvil para realizar mastografías, ubicada frente al palacio municipal de Monterrey.

