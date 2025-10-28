Cerrar X
Nuevo León

Inicia San Pedro operativo; espera 15 mil visitantes en panteones

Con simulacro de rescate y acciones coordinadas, San Pedro prepara operativo para proteger a 15 mil visitantes en sus panteones este Día de Muertos

  • 28
  • Octubre
    2025

Con un simulacro de rescate por parte de Protección Civil y la participación de distintas secretarías en un operativo integral, el municipio de San Pedro se declaró listo para resguardar a las personas que este fin de semana visiten los cuatro panteones de la localidad con motivo del Día de Muertos.

Estas acciones, el municipio informó que buscan garantizar la seguridad de los 15 mil visitantes que se esperan en los cementerios.

WhatsApp Image 2025-10-28 at 5.56.33 PM.jpeg

La Secretaria del Ayuntamiento, Mercedes Zorrilla, informó que el operativo se desarrollará del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, e involucrará a elementos de Protección Civil, la Secretaría de Servicios Públicos y mantenimiento de la ciudad, la Dirección de Salud Pública Municipal y la Dirección de Policía Vial. 

“Le pedimos a toda la población que estos días tengan cuidado, muchísimo cuidado, atención cuando traigan a sus niños; va a haber muchísima gente, se está esperando alrededor de, entre los cuatro panteones, alrededor de 15 mil personas entre sábado y domingo, es por eso por lo que pedimos que tengan el mayor de los cuidados”, exhortó Zorrilla.

WhatsApp Image 2025-10-28 at 5.56.13 PM.jpeg

El director de Protección Civil, Gilberto Almaguer Meléndez, detalló el despliegue de sus elementos para la cobertura de los cementerios.

Por su parte, el director de la Policía Vial, José Ángel Vega Tovar, confirmó el dispositivo de seguridad y tránsito, el cual incluye la supervisión de las desviaciones viales que se generarán por la instalación del mercado tradicional sobre la calle Jiménez.

Informaron que, con estas acciones, San Pedro busca asegurar una visita segura y ordenada para las familias que acudan a honrar la memoria de sus difuntos en estos días festivos.


