Nuevo León

Inicia San Pedro operativos contra coches foráneos

La medida forma parte de las acciones impuladas por el gobierno del estado para regularizar el plaqueo de los vehículos que circulan en Nuevo León

  • 30
  • Octubre
    2025

Elementos de tránsito y policía de San Pedro comenzaron con el chequeo de placas foráneas y vidrios polarizados sobre la avenida Morones Prieto, a la altura del puente Miravalle, en sentido oriente y poniente.

La medida, que fuera anunciada por el gobierno del estado, el cual busca regularizar el plaqueo de los vehículos que circulan en el estado y los vidrios oscuros, también fue implementada por las autoridades de la Policía de San Pedro, aunque el secretario de Seguridad Pública de San Pedro, José Luis David Kuri, aseguró que en todo lo que va de la administración se han realizado estos filtros.

“Estos filtros los implementamos desde el día uno de la administración del ingeniero Mauricio Fernández y ahora, con el licenciado Maurio Farah, seguimos los filtros igual”, dijo el secretario.

El secretario aseguró que una gran cantidad de delitos cometidos han sido realizados en vehículos con placas de otros estados y con ciertas características, por eso se realiza la medida.

“Las estadísticas que tenemos, principalmente muchos de los vehículos que han hecho diferentes tipos de eventos relacionados con delitos, no nada más en el municipio sino en todo el estado, tienen que ver con placas foráneas. Entonces, no queremos especificar un tipo de estado que es la que más se maneja, pero esa es la labor de nosotros como autoridades”, agregó Kuri.

El protocolo, en caso de detección de irregularidades, consiste en hacer a un lado el vehículo e incluye el chequeo de papelería para verificar su regularidad.

En caso de detectar alguna anomalía, las autoridades actúan.

“Si detectamos en plataforma México o en nuestras instalaciones que hicieron algún delito o algo, pues ya procedemos correspondientemente”, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad.

Desde el inicio de la administración van entre 20 y 25 personas detenidas por diferentes reportes, aunque no se especificaron cuáles, y en las últimas 48 horas se detectaron más de 200 vehículos circulando por el municipio con placas foráneas.

En caso de detectar anomalías, puede haber multas y retiro de vehículos, dependiendo de la situación.

“Si ya tiene muchos temas o tiene algún tema de seguridad, sí se le retira el vehículo. Las multas, dependiendo de la reincidencia, pueden ir de $12,000 a $13,000 pesos. Depende, porque no solo es por los vidrios, a veces son las placas, la tarjeta de circulación o el seguro del vehículo”, concluyó.

Los operativos serán aleatorios y sin horarios fijos por seguridad, y se reiteró a los automovilistas acudir a los centros de control vehicular para regularizar sus vehículos.


