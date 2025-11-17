Cerrar X
Nuevo León

Inician dos circuitos de la Regio Ruta para ampliar cobertura

Con estos nuevos recorridos, se busca ampliar la conexión entre el sur de la ciudad con el Centro de Monterrey en beneficio a estudiantes y residentes

  • 17
  • Noviembre
    2025

La Regio Ruta inició dos circuitos más en el municipio de Monterrey ampliando su cobertura hacia el sur y norte de la ciudad.

Los circuitos que iniciaron son el F y el G, de los cuales el primero abarca un recorrido de 20.1 kilómetros y el segundo 17.6 kilómetros en total.

El primer recorrido es el de la Regio Ruta Macro Plaza - Sierra Ventana - San Angel y sus principales destinos son el Tecnológico de Monterrey, la avenida Alfonso Reyes, Antiguo Camino a Villa de Santiago, Parque Canoas y la Avenida San Ángel.

Dicha ruta fortalecerá la conexión entre el sur de la ciudad con el Centro de Monterrey, ya que en las zonas del sur existen muchas áreas residenciales que no tienen fácil acceso al transporte y con dicho circuito se podrán conectar tanto estudiantes como trabajadores que vivan en esa zona y busquen llegar al centro de Monterrey.

“Con este servicio se fortalecerá la conexión entre el Centro, el sur de la ciudad y zonas residenciales clave, facilitando el traslado de estudiantes, trabajadores y familias”, se lee en el comunicado que envió el municipio.

Por otra parte, el circuito G va hacia el norponiente de Monterrey, ya que atraviesa la zona Cedros - Hospital Universitario- Obispado.

Sus principales destinos son la Unoveesidad del Valle de México, Burócratas del Estado, la Clínica Municipal, Facultad de Medicina y la Estación Hospital del Metro.

“Con este circuito, el área médica de la UANL con el sector poniente de la ciudad”, agrega el comunicado.

El horario de funcionamiento de estas dos nuevas Regio Ruta es de lunes a sábado de 5:00 a.m. a  11:00 p.m; mientras que los domingos y días festivos de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

El uso de Regio Ruta es gratuito, sin embargo, se debe de llevar a cabo un registro a través del portal en línea de la Regio Ruta o de manera presencial en los Centros de Atención Municipal.


