Nuevo León

Inician en Juárez obras para dos nuevos espacios recreativos

Estas construcciones en las colonias Terranova y Hacienda Real busca atender la falta de infraestructura en zonas con demanda de mantenimiento y rehabilitación

  • 08
  • Diciembre
    2025

El municipio de Juárez inició la construcción de dos nuevos espacios recreativos en las colonias Terranova y Hacienda Real, para atender la falta de infraestructura pública en zonas con alta demanda de mantenimiento y rehabilitación. 

Durante el arranque de los trabajos, el alcalde Félix Arratia destacó que los vecinos de ambos sectores habían solicitado durante años la intervención de sus parques, particularmente en Terranova, identificado como uno de los puntos con mayores rezagos de limpieza y retiro de escombro.

“Hoy iniciamos la transformación de estos lugares para que dejen de ser un área olvidada y se conviertan en un espacio digno para las familias. 

“Vamos a invertir, a construir y a entregarlos completamente nuevos, pero necesitamos algo muy importante: que la comunidad se apropie de este espacio y lo cuide”, dijo el alcalde, Félix Arratia.

Ambos desarrollos beneficiarán a más de 6 mil habitantes, que viven aledaños a esas zonas.

El edil también explicó que estas obras se suman a otros proyectos municipales de infraestructura, como rehabilitación de avenidas principales, el pluvial del Sabinal y la ampliación de vialidades en distintos puntos de Juárez.

“Recibimos parques abandonados en todo el municipio, pero en un año hemos demostrado que sí se puede avanzar y hacer lo que durante mucho tiempo no se hizo. Terranova y Hacienda Real tendrán espacios de primer nivel, y los entregaremos a la ciudadanía para que los disfrute y los mantenga vivos”, agregó el alcalde.

Los proyectos incluyen canchas de pasto sintético de 1,500 metros cuadrados en Terranova y 800 metros en Hacienda Real. 

También contemplan andadores, banquetas, áreas de ejercicio, bancas, juegos infantiles y luminarias solares, con un diseño orientado a mejorar la seguridad y accesibilidad.

Las obras estarán a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y se estima que duren entre 90 y 120 días.


