Inician interconexión, se llamará 'Mauricio Fernández'

Autoridades estatales y de los municipios de Monterrey y San Pedro iniciaron esta mañana la construcción de la interconexión vial Lázaro Cárdenas-Gómez Morín-Morones Prieto, en su primera etapa.

El banderazo oficial de esta obra que agilizará la vialidad y representa un alivio para la movilidad lo dieron el gobernador Samuel García, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y el secretario del Ayuntamiento y encargado del despacho de la Alcaldía de San Pedro, Mauricio Farah.

Al saludarse, Samuel García y Adrián de la Garza se dieron un abrazo.

Los trabajos arrancan en territorio sampetrino, con las obras de introducción del drenaje pluvial, en la calle Río Blanco, entre la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Río Amacuzac, en la colonia Valle Oriente.

Ahí se construirá el drenaje pluvial con 210 metros lineales de tubería para el proyecto de un paso inferior vehicular en el cruce de Río Tamuín.

El proyecto es considerado una de las obras insignias de la administración del alcalde Mauricio Fernández, fallecido el pasado martes.

Y por eso, en su honor, la interconexión se llamará "Mauricio Fernández Garza”.

Esta obra unirá las avenidas Lázaro Cárdenas, Gómez Morín y Morones Prieto, con un costo total estimado en $1,200 millones de pesos.

La primera etapa concluirá en julio del 2026.

De este modo, el gobernador Samuel García le da continuidad al compromiso hecho con el fallecido Mauricio Fernández.

La obra consiste en una compleja infraestructura que pasará por la zona conocida como La Diana e incluye un tramo a nivel en Lázaro Cárdenas y Río Tamuín, un retorno deprimido, un cruce elevado sobre Gómez Morín y una conexión directa con la gaza de Morones Prieto hacia el poniente.

Según información oficial, el financiamiento de la obra es compartido: el gobierno estatal hace una aportación de $200 millones de pesos, el municipio de San Pedro se compromete con $540 millones, la Fundación Montemayor aporta 300 millones y el monto restante lo facilita el municipio de Monterrey.

