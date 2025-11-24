Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_24_at_8_41_27_PM_00062d7af4
Nuevo León

Inician reforestación de la Explanada de los Héroes

Fueron 64 árboles nativos plantados como parte de la estrategia estatal que busca alcanzar sembrar más de un millón de árboles en la zona metropolitana

  • 24
  • Noviembre
    2025

La transformación de la Explanada de los Héroes, en el corazón de la Macroplaza, con la plantación de 64 árboles nativos de la región, comenzó este lunes como parte de la estrategia estatal que busca alcanzar la meta de sembrar más de un millón de árboles en la zona metropolitana.

El gobernador Samuel García, acompañado del secretario del Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, destacó el compromiso de Nuevo León con el medio ambiente, asegurando que la entidad es "primer lugar en reforestación" a nivel nacional.

“A alguien se le ocurrió hace 40 años quitar todos los árboles del centro de Monterrey, pues hoy nos reivindicamos, hoy le decimos a México: ‘Nuevo León es ejemplo y Nuevo León es primer lugar en reforestación’,” resaltó García.

“No tengo duda de que va a ser la mejor plaza pública de todo México. Va a estar completamente diferente, arbolada y bonita.”

WhatsApp Image 2025-11-24 at 8.41.07 PM.jpeg

La plantación de estos 64 árboles tiene un objetivo crucial: generar oxígeno, capturar carbono, proporcionar sombra a la ciudad y eliminar las islas de calor, convirtiendo el espacio en un "pulmón verde".

El proyecto contempla especies icónicas y nativas de la región como 32 sabinos: Árbol icónico del país y 32 encinos roble: Árbol representativo del estado de Nuevo León.

Además, se incorporarán más de 1,500 herbáceas y arbustivas polinizadoras en las jardineras existentes.

WhatsApp Image 2025-11-24 at 8.40.36 PM.jpeg

El secretario calificó la jornada como un "día histórico" para el arbolado urbano y afirmó que este proyecto, parte de la iniciativa Bosques Ciudadanos, permitirá cumplir la ambiciosa meta de un millón de árboles plantados un año antes de que concluya el sexenio.

"Nos estamos poniendo a la vanguardia y estamos creando en el corazón de la ciudad el nuevo pulmón verde, la nueva Explanada de los Héroes", agregó Lozano Caballero.

Las autoridades aseguraron que la renovación incluye riego propio e iluminación y que, aun con la reforestación, el proyecto respetará plenamente el carácter de la explanada como sede de eventos cívicos, manifestaciones, expresiones culturales y actividades públicas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_23_at_6_01_16_PM_70300725f9
Graduación naranja: Impulsa MC liderazgo de 600 jóvenes
EH_UNA_FOTO_2025_11_23_T082526_497_72c4fd386c
Sheinbaum: 'México no volverá al pasado de corrupción'
Whats_App_Image_2025_11_22_at_5_26_56_PM_1_bede308430
Presenta Judith Díaz su informe de actividades legislativas
publicidad

Últimas Noticias

inter_trump_d7569a339e
Cae la aprobación de Trump por su gestión económica
finanzas_transportistas_d9f1647b7b
Admite industria de NL impacto logístico por bloqueos carreteros
Whats_App_Image_2025_11_25_at_1_36_29_AM_9fe4222845
Depurarán expedientes en Tribunal de Justicia
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
Whats_App_Image_2025_11_22_at_6_18_50_PM_e5755158aa
Mexico Opera Studio retrata la realidad migrante con obra
publicidad
×