Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T113836_269_6f6922e3e5
Nuevo León

Insta a fortalecer Estado de Derecho en iniciativa privada

El senador afirmó que México vive un momento clave en torno al comercio, además de ser un agente importante en la industria manufacturera

  • 17
  • Octubre
    2025

Durante su participación en la 50ª Convención Nacional de INDEX, Waldo Fernández destacó que las reformas constitucionales discutidas en el Senado tienen como propósito fortalecer el Estado de Derecho y asegurar condiciones equitativas para la iniciativa privada. 

El senador advirtió que la evasión fiscal y los abusos de la ley distorsionan la competencia, afectando a quienes generan empleos de manera formal. 

“Lo peor que nos puede pasar es tener un competidor que, abusando de la ley, distorsiona el mercado. Nadie puede competir cuando otro tiene ventajas del 35% en el ISR por evadir impuestos”, señaló. 

El objetivo de dichas reformas es cerrar brechas de desigualdad y garantizar un entorno más justo para los empresarios. También subrayó la importancia del diálogo entre los sectores público y privado.

“Nadie es experto en todo. Nosotros, como senadores, lo que estamos haciendo es comprender cómo podemos ayudar, cómo podemos acompañarles para construir juntos ambientes de colaboración y participación”, expresó ante representantes del sector manufacturero. 

Refirió que México vive un momento clave en materia de política comercial y negociación del T-MEC, un proceso en el que el país busca reforzar su posición en América del Norte.

Además, reconoció el papel de la industria manufacturera de exportación como motor del desarrollo económico nacional, generador de empleos y fuente esencial de divisas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T114536_292_7e3900b67a
Buscan combatir evasión fiscal con reforma a Ley Aduanera
EH_FOTO_VERTICAL_9_db86da22fd
Diputado Antonio Flores denuncia existencia de empresas fantasmas
ley_aduanera_sheinbaum_8979c253c0
Defiende Presidencia reforma a Ley Aduanera para frenar evasión
publicidad

Últimas Noticias

x_73a6b43d91
Tigres golea 5-3 al Necaxa en una noche de fiesta en el ‘Volcán’
Whats_App_Image_2025_10_17_at_5_42_20_PM_50bed755d7
Comerciantes de Altamira frenan a presunto ladrón; piden justicia
Whats_App_Image_2025_10_17_at_6_56_08_PM_8cdce92ebf
Creciente del río Pánuco supera su nivel crítico
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T150453_378_0c3074bb88
Anuncia Samuel que eliminará cobro de caseta al Aeropuerto
nl_chocones_d6e8970c40
Alertan por incremento de ‘montachoques’ en la urbe regia
image00003_3faede8813
Fortalecen apoyo económico para las mujeres de NL
publicidad
×