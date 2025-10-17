Insta a fortalecer Estado de Derecho en iniciativa privada

Durante su participación en la 50ª Convención Nacional de INDEX, Waldo Fernández destacó que las reformas constitucionales discutidas en el Senado tienen como propósito fortalecer el Estado de Derecho y asegurar condiciones equitativas para la iniciativa privada.

El senador advirtió que la evasión fiscal y los abusos de la ley distorsionan la competencia, afectando a quienes generan empleos de manera formal.

“Lo peor que nos puede pasar es tener un competidor que, abusando de la ley, distorsiona el mercado. Nadie puede competir cuando otro tiene ventajas del 35% en el ISR por evadir impuestos”, señaló.

El objetivo de dichas reformas es cerrar brechas de desigualdad y garantizar un entorno más justo para los empresarios. También subrayó la importancia del diálogo entre los sectores público y privado.

“Nadie es experto en todo. Nosotros, como senadores, lo que estamos haciendo es comprender cómo podemos ayudar, cómo podemos acompañarles para construir juntos ambientes de colaboración y participación”, expresó ante representantes del sector manufacturero.

Refirió que México vive un momento clave en materia de política comercial y negociación del T-MEC, un proceso en el que el país busca reforzar su posición en América del Norte.

Además, reconoció el papel de la industria manufacturera de exportación como motor del desarrollo económico nacional, generador de empleos y fuente esencial de divisas.

