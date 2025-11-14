Instala Herrera comités para prevenir violencia en Monterrey
La titular de la dependencia agradeció a todas las personas que conforman los planteles educativos por fomentar la participación en este proyecto
- 14
-
Noviembre
2025
La Secretaría de Igualdad e Inclusión instaló este viernes, los Comités de Líderes Juveniles por la Prevención Social en la zona centro y sur de Monterrey.
La titular de la dependencia, Martha Herrera, tomó protesta a los comités conformados por jóvenes líderes de 16 escuelas secundarias ubicadas en distintos puntos de la ciudad.
Agradeció al personal docente por fomentar la participación de sus estudiantes en el proyecto, así como a los padres y madres de familia que conforman los pilares de la educación de sus hijos.
"Quiero agradecerle a las maestras, maestros, directores, por acompañarnos, por tomarse muy en serio este proyecto de prevención de la Nueva Ruta hacia la Paz, que hemos desarrollado con todas las escuelas. Hay un ingrediente muy importante que hoy está aquí presente, quiero que le demos un aplauso a las madres y padres de familia, que nos acompañan el día de hoy aquí. Son ustedes un pilar fundamental para lograr que este gran esfuerzo", indicó.
Agregó que dichas organizaciones permiten detectar las necesidades de cada plantel, además de desarrollar la cultura de paz desde la empatía y solidaridad.
"Estamos haciendo estos comités porque queremos que se intercambien mejores prácticas de cómo están logrando tener escuelas de paz, tener comunidades de paz, familias de paz y la mejor forma es compartirse los valores, mi compromiso es invitar a todos los comités de Nuevo León que estamos haciendo en todas las secundarias, para que logremos entre todos levantar nuestra voz, hacer oír nuestra voz" explicó la secretaria.
Las secundarias presentes en este evento son:
- Secundarias No. 11 Jaime Torres Bodet
- Secundaria No. 50 Lic. José Vasconcelos
- Secundaria No. 66 Lic. José Vasconcelos
- Secundaria No. 102
- Secundaria No. 36 Dr. David Peña
- Secundaria No. 62 Maestro Altamirano
- Secundaria No. 8 Niños Héroes
- Secundaria No. 13 José María Luis Mora
- Secundaria Técnica No. 30 José María Paras;
- Secundaria No. 57 Prof. Roger Pompa Pérez
- Secundaria No.19 Educadores de Nuevo León
- Secundaria No. 31 Libertad
- Secundaria No. 2 Jesús M. Montemayor
- Secundaria No. 54 "Monterrey"
- Secundaria 58 Angelina Garza Villareal
- Secundaria 78 Elmira Martínez Chapa
- Secundaria No. 24 Hermanos Flores Magón
- Secundaria Ciudad de los Niños
- Secundaria No. 4 Miguel Alemán Valdés
- Secundaria No. 5 Profesor Macario Pérez Cázares
