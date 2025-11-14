Instala Herrera comités para prevenir violencia en Monterrey

La Secretaría de Igualdad e Inclusión instaló este viernes, los Comités de Líderes Juveniles por la Prevención Social en la zona centro y sur de Monterrey.

La titular de la dependencia, Martha Herrera, tomó protesta a los comités conformados por jóvenes líderes de 16 escuelas secundarias ubicadas en distintos puntos de la ciudad.

Agradeció al personal docente por fomentar la participación de sus estudiantes en el proyecto, así como a los padres y madres de familia que conforman los pilares de la educación de sus hijos.

"Quiero agradecerle a las maestras, maestros, directores, por acompañarnos, por tomarse muy en serio este proyecto de prevención de la Nueva Ruta hacia la Paz, que hemos desarrollado con todas las escuelas. Hay un ingrediente muy importante que hoy está aquí presente, quiero que le demos un aplauso a las madres y padres de familia, que nos acompañan el día de hoy aquí. Son ustedes un pilar fundamental para lograr que este gran esfuerzo", indicó.

Agregó que dichas organizaciones permiten detectar las necesidades de cada plantel, además de desarrollar la cultura de paz desde la empatía y solidaridad.

"Estamos haciendo estos comités porque queremos que se intercambien mejores prácticas de cómo están logrando tener escuelas de paz, tener comunidades de paz, familias de paz y la mejor forma es compartirse los valores, mi compromiso es invitar a todos los comités de Nuevo León que estamos haciendo en todas las secundarias, para que logremos entre todos levantar nuestra voz, hacer oír nuestra voz" explicó la secretaria.

Las secundarias presentes en este evento son:

Secundarias No. 11 Jaime Torres Bodet

Secundaria No. 50 Lic. José Vasconcelos

Secundaria No. 66 Lic. José Vasconcelos

Secundaria No. 102

Secundaria No. 36 Dr. David Peña

Secundaria No. 62 Maestro Altamirano

Secundaria No. 8 Niños Héroes

Secundaria No. 13 José María Luis Mora

Secundaria Técnica No. 30 José María Paras;

Secundaria No. 57 Prof. Roger Pompa Pérez

Secundaria No.19 Educadores de Nuevo León

Secundaria No. 31 Libertad

Secundaria No. 2 Jesús M. Montemayor

Secundaria No. 54 "Monterrey"

Secundaria 58 Angelina Garza Villareal

Secundaria 78 Elmira Martínez Chapa

Secundaria No. 24 Hermanos Flores Magón

Secundaria Ciudad de los Niños

Secundaria No. 4 Miguel Alemán Valdés

Secundaria No. 5 Profesor Macario Pérez Cázares

