Instalan diputados del PRI brigada médica en Juárez

Con el compromiso de atender las necesidades de las familias del municipio de Juárez, los diputados priistas Heriberto Treviño Cantú y José Manuel Valdez, llevaron a cabo una brigada médica para los habitantes de la colonia Santa Mónica.

Como parte de sus labores de gestoría social, el coordinador del grupo legislativo del PRI, Treviño Cantú, explicó que dicha campaña consistió en ofrecer diversos servicios como consultas médicas, medicamentos gratuitos, ecografías, medición de glucosa, toma presión arterial, apoyo psicológico, lentes a bajo costo y asesoría legal.

Además, ofrecieron cursos de cocina para autoempleo, corte de cabello, podología y actividades recreativas.

“La brigada médico asistencial la hacemos de todo corazón, con mucho gusto, siempre buscando el apoyar a la economía familiar, pero sobre todo el poder atender la salud de cada uno de ustedes”, subrayó el líder del PRI en el Congreso local. “Asimismo, desde el Congreso local seguiremos trabajando por el bienestar de la ciudadanía, creando leyes, modificando normas para que se hagan más programas de apoyo social que dejen beneficios a nuestra gente”, agregó.

Al evento acudió como invitado Francisco Treviño Cantú, dirigente del Comité Municipal del PRI.

También los legisladores escucharon las demandas de la ciudadanía con respecto a las constantes fallas de los servicios públicos, por lo que se comprometieron a dar seguimiento a cada una de ellas.

Ante la petición de los habitantes, se informó que el programa de brigadas visitará más colonias de la localidad.

