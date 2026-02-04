Podcast
20260204_10_fortalece_gobierno_abierto_01_74b176de16
Nuevo León

Instruyen a servidores públicos en Gobierno Abierto en NL

Nuevo León capacitó a 200 servidores públicos para fortalecer la transparencia, los datos abiertos y la participación ciudadana en la administración estatal

  • 04
  • Febrero
    2026

El Gobierno de Nuevo León llevó a cabo una capacitación en materia de Gobierno Abierto, dirigida a 200 servidores públicos responsables de las unidades de transparencia y enlaces de participación ciudadana de la administración estatal.

La titular de la Oficina Ejecutiva, Mariela Saldívar, presentó el plan de trabajo para elevar la transparencia institucional y fomentar la participación ciudadana, en coordinación con la contralora del estado, María Teresa Herrera Tello, y el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta Fregoso.

Saldívar destacó que el Gobierno Abierto es un esfuerzo conjunto entre distintas dependencias para que la apertura institucional se refleje en los procesos y no solo en el discurso.

20260204_10_fortalece_gobierno_abierto_04.png

“El Gobierno Abierto se construye en equipo, entre todas y todos, cuidando el cumplimiento, la transparencia, la rendición de cuentas y fortaleciendo los espacios para que la ciudadanía participe e incida”, señaló.

Capacitación en datos abiertos y participación

Durante el evento, los servidores públicos recibieron capacitación en Datos Abiertos, Dimensión de Participación y Dimensión de Transparencia, además de recomendaciones para mejorar la apertura institucional.

Entre las acciones sugeridas se encuentran ofrecer respuestas más claras a solicitudes de información, publicar datos de interés en el portal de Transparencia Proactiva, difundir registros administrativos en el Portal de Datos Abiertos y establecer protocolos para la recepción de propuestas ciudadanas.

20260204_10_fortalece_gobierno_abierto_06.png

La contralora María Teresa Herrera Tello explicó que estas capacitaciones buscan alinear los procesos internos de cada área con los criterios de evaluación de Gobierno Abierto a nivel nacional.

“Su participación es fundamental para que los avances del estado se reflejen con precisión y rigor en los instrumentos de evaluación”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta Fregoso, destacó que Nuevo León es el estado más participativo del país, de acuerdo con el INEGI, al contar con más de mil 287 espacios de participación.

Agregó que el enfoque de Gobierno Abierto es una decisión estratégica para colocar a las personas en el centro de las políticas públicas.

20260204_10_fortalece_gobierno_abierto_02.png


