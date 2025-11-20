Cerrar X
Nuevo León

Interserrana obtiene permisos federales; la registra Hacienda

Por medio de redes sociales, el mandatario estatal aseguró que cuenta con diversos proyectos por cumplir, incluido el tramo de dicha vialidad

  • 20
  • Noviembre
    2025

Después de asistir al desfile cívico en conmemoración al 115° aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, el gobernador Samuel García anunció que se encuentra en la espera de la licitación para arrancar con el Tramo II de la Carretera Interserrana.

Por medio de redes sociales, el mandatario estatal brindó un adelanto sobre la posible licitación del Tramo II de la Carretera Interserrana.



Al concluir el evento, García Sepúlveda afirmó que cuenta con diversos proyectos, los cuales busca consolidar en su actual administración. Agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por federalizar el proyecto de la Carretera Interserrana, así como a diversas autoridades que lo autorizaron.

"Quiero agradecer a la presidenta, que hizo presidenciable el proyecto. A Hacienda que lo registró. Sobretodo a Semarnat a mi amiga Alicia (Bárcenas) y mi amiga Ileana (Villalobos) que nos dieron el permiso. Así que con todo esto palomeado, arrancamos Interserrana"

Recalcó que durante el día de hoy o mañana, la licitación se puede publicar la licitación para arrancar con la obra en el mes de diciembre.

 

 


