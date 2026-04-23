Inversionistas de Proyecto 9 tomarán control de ‘Lola’

Inversionistas y acreedores de Torre Lola, ubicada en Morones Prieto, tomarán el control del proyecto asumiendo los costos operativos para reelanzarla.

Según el vocero de estos, Israel Rodal Espinosa, este grupo tiene el control del 85% del total de los metros cuadrados del desarrollo por lo que al ser mayoritarios tienen vía libre para reactivar el condominio departamental.

Esta acción se hará de manera adicional a los planes de la empresa Proyectos 9, propietaria del desarrollo, y de las acciones que tengan en contra del mismo.

En el relanzamiento van a participar proveedores, inversionistas, accionistas quienes, según dijo Rodal, van a trabajar en un plan de relanzamiento.

“Llegamos a una convicción que orienta nuestra actuación como afectados, la restitución del valor para todos nosotros depende, ante todo, que el proyecto se reactive, se reordene y se concluya", indicó Rodal.

En rueda de prensa en un hotel de San Pedro, los inversionistas dijeron que ya tienen un “precredito” para accionar los trabajos.

En tanto, dijeron que continuarán con las acciones legales contra Proyectos 9 del empresario José Lobatón.

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