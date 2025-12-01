Investiga FGR explosión por pirotecnia en Pesquería

La explosión registrada en una vivienda de la colonia Los Olmos, en el municipio de Pesquería, derivada del presunto almacenamiento ilegal de pirotecnia, ya es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que este tipo de delitos se rige por legislación federal.

Durante la conferencia de prensa de Nuevo León Informa de este lunes, el director Erik Cavazos Cavazos reiteró que será la Fiscalía General de la República la responsable de entregar el dictamen en torno a lo sucedido en la explosión registrada el pasado viernes en el municipio de Pesquería.

Cavazos Cavazos aseguró que la información preliminar señala la acumulación de pirotecnia en la vivienda como la causa del siniestro.

"La Fiscalía General de la República toma el caso. Ellos tendrán que hacer los dictamenes especiales y dictaminar que fue la causa real. Se presume y así lo que vimos al principio, fue la pirotecnia acumulada de forma ilegal" explicó el director.

En tanto, mencionó que aparentemente se tiene alrededor de cinco viviendas con reporte de daños.

"Los daños que se vieron visiblemente, porque no lo podemos dar como un peritaje, fueron cinco casas, aparte la casa obviamente afectada".

Resaltó que la dependencia federal toma la investigación de este caso, porque el uso de pirotecnia infringe la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la cual es la única autoridad encargada de otorgar permisos, así como de autorizar fábricas y talleres que manejen materiales explosivos.

"Hay que recordar que los explosivos son de una ley federal que la rige la Defensa (Nacional) y obviamente, todo lo que tenga que ver con explosivos es bajo la Fiscalía General de la República" explicó Cavazos Cavazos.

Al ser cuestionado sobre el retorno de las familias afectadas por esta onda expansiva, Erik Cavazos resaltó que el permiso para dichas acciones le competen a la corporación municipal, debido a que PCNL atiende durante la emergencia.

"Hubo algunos daños menores como son vidrios, algunas cuestiones que no son daños estructurales, por eso mismo Protección Civil del Municipio dio esa (autorización) de que regresarán. Las que tienen daños estructurales se tendrán que estar revisando, y es una recomendación que damos nosotros con el Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León" recalcó.

Sin embargo, Erik Cavazos sugirió a los afectados que revisen constantemente sus hogares para evitar cualquier situación de riesgo, debido a que si se presenta alguna grieta en la estructura del inmueble, deben notificarla inmediatamente a las autoridades municipales para descartar el peligro.

Solicitan a la ciudadanía que denuncien

En una conferencia por separado Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente señaló es la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) la única autoridad encargada de otorgar permisos, así como de autorizar fábricas y talleres que manejen materiales explosivos. Sin embargo, en este caso, el resguardo de pirotecnia se realizaba de manera clandestina, pues la normativa de Nuevo León lo prohíbe.

Recordó además que desde el pasado diciembre, el gobernador Samuel García firmó un decreto que prohíbe en todo el estado la venta y el uso de pirotecnia, medida que se mantiene vigente hasta septiembre del 2027.

Durante la conferencia Nuevo León Informa reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier punto de venta o mercado donde se comercialice pirotecnia. Las denuncias son al 070.

- Con información de Julieta Guevara -

