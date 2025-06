Investiga Fiscalía supuesto atraco a influencer de San Pedro

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga el reporte de robo que el influencer Alfredo Valenzuela, de 32 años, denunció ante el C4 de San Pedro la madrugada de este lunes.

En una ficha informativa, la dependencia indica que el hecho lo habrían cometido entre cuatro y cinco sujetos que ingresaron a la residencia ubicada en las calles Mezquite y Álamo, de la colonia Olinalá, en San Pedro Garza García.

Además, se informó por parte de esta autoridad que la camioneta Lamborghini, color celeste, que supuestamente fue sustraída por parte de los ladrones, fue hallada en el estacionamiento de Walmart, Lázaro Cárdenas, del sector Valle Oriente.

En una tarjeta informativa preliminar, la FGJNL indica que el reporte de Valenzuela se recibió a las 00:20 horas en la central de seguridad de San Pedro.

Además de la camioneta, indica la ficha, los ladrones también se habrían llevado $1 millón de pesos en efectivo, tres relojes de alta gama y joyería diversa.

“Hechos: Se recibe reporte por parte de C4 San Pedro sobre un robo a domicilio en el cual refiere que se llevan un vehículo del afectado".

“Refiere que se encontraba en el domicilio y su pareja estaba realizando una transmisión en vivo y escucha que su pareja grita y se encontraba una persona armada y los encierran en una habitación".

“Los amenazan con arma de fuego y le cuestionaron en dónde está la caja fuerte, las joyas y el dinero”, detalló la ficha.

Narra en redes los hechos

El youtuber Alfredo Valenzuela narró en redes sociales cómo entraron hombres armados a su casa en San Pedro, quienes le robaron una camioneta Lamborghini y objetos que, según él, están valuados, en conjunto, en $25 millones de pesos, además de recibir amenazas de muerte.

Valenzuela contó que fue a la medianoche del lunes cuando hombres armados irrumpieron en su domicilio en la colonia Olinalá.

Él y su pareja, según dijo, se encontraban en la vivienda grabando contenido cuando repentinamente ingresaron cuatro delincuentes camuflados y los amenazaron con un arma de fuego; la pareja fue encerrada en una habitación.

“Estoy bien, mi mujer está bien, nuestro bebé está bien, que es lo más importante; haber visto cómo le ponían un arma a nuestro hijo es algo muy duro, yo les dije que me mataran a mí”, contó Valenzuela en su cuenta de TikTok.

“A toda la gente que se está burlando, que Dios los bendiga, no se lo deseo a mi peor enemigo; hay gente que dice que es falso".

“Pero aquí nos amarraron, aquí hay una cámara rota, se robaron alrededor de $25 millones”, dijo mientras mostraba los cuartos de su vivienda, entre ellos donde duerme su pequeño hijo.

“Me amenazaron con tirarlo por la terraza, me amenazaron con cortarle un dedo, me amenazaron poniéndole una pistola en la cabeza, pero bendito Dios nos cuida y protege; esto no puede volver a pasar a ninguna familia”, sentenció.

Camioneta de $6.5 millones de pesos

Autoridades localizaron la camioneta Lamborghini del creador de contenido valuada en más de 6.5 millones de pesos en el estacionamiento de un supermercado en Monterrey.

Además de la camioneta de lujo color azul celeste valuada en más de $6.5 millones de pesos, los delincuentes se apoderaron de tres relojes, joyería diversa y un millón de pesos en efectivo.

Elementos de la Policía Ministerial y de Servicios Periciales llegaron al domicilio, realizaron el levantamiento de huellas y están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad.

Alfredo Valenzuela es un YouTuber originario de Sonora y se dedica específicamente a crear contenido de autos deportivos.

