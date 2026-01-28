Investigan a casinos por presunta falsificación de documentos

El fiscal general del Estado de Nuevo León, Javier Flores, informó que la Fiscalía mantiene abiertas investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades detectadas en diversos casinos del estado, tras denuncias por falsificación de documentos.

El fiscal detalló que estas denuncias derivaron en la intervención de la ORPI (Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) de la Fiscalía, lo que permitió la realización de cateos en distintos establecimientos, donde se llevó a cabo el aseguramiento de documentación y se constataron las condiciones necesarias para sustentar las indagatorias en curso.

Bajo análisis al contemplar diversos delitos

Flores señaló que una de las líneas de investigación contempla posibles delitos como la falsificación de documentos, sin descartar otras conductas ilícitas, entre ellas la trata de personas, tema que continúa bajo análisis por parte de las autoridades ministeriales.

Indicó que, hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con estos hechos, ya que las investigaciones continúan en desarrollo y se está integrando la información correspondiente para determinar responsabilidades.

El fiscal reiteró que los cateos forman parte de una estrategia para esclarecer los hechos denunciados y aseguró que la Fiscalía seguirá con las acciones necesarias conforme avance la investigación.

