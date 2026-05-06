Investigan muerte de hombre en terreno baldío en Guadalupe

En junio próximo, la Presa León entrará en operación, al ya estar concluida tras casi seis años de que inició su construcción.

Con esta obra, Nuevo León incrementará su capacidad hídrica en 13%; es decir, pasará de 17.5 m³/s a 19.8 m³/s y en lo todo este sexenio será un aumento de casi 60%, considerando la construcción y puesta en marcha del acueducto El Cuchillo II.

La presa ubicada entre Montemorelos y Linares ya está en etapa de “entrega-recepción” y se estima que será en verano cuando la empiece a operar oficialmente la Comisión Nacional del Agua, que es el ente encargado de administrar los embalses de la nación, incluidas las presas.

El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, organismo que construyó la obra con financiamiento propio y de la federación, dijo en entrevista con El Horizonte que al embalse solo tiene “detallitos” pendientes que “no son de fondo” y que es totalmente segura.

Además, sostuvo que el costo neto de toda la obra será de $4,600 millones de pesos, que es 15% más de los $3,978 millones planteados originalmente.

“Te puedo decir que el proyecto prácticamente ya está en la fase de entrega a recepción; vino el técnico consultivo, que es el máximo órgano técnico de Conagua en tema de presas, lo vio muy bien".

“Para verano, sí, para junio, (tenemos contemplado inaugurarla); es como cuando te entregan una casa, hay detallitos que solucionar, pero nada de fondo; la verdad es que es una muy buena obra que nos habrá de dar mucha resiliencia hídrica para el área metropolitana Monterrey”, indicó el funcionario.

La Presa León tiene una capacidad de extracción de agua de entre 1.6 y 3 metros cúbicos por segundo (m³/s) de agua, lo que da un promedio de 2.3 m³/s.

Actualmente, la capacidad hídrica del estado es de 17.5 m³/s, por lo que al subir a 19.8 m³/s, esta aumentará en 13 por ciento.

Cuando inició el sexenio del gobernador Samuel García, la capacidad era de 12.5 m³/s, pero en el 2023, se construyó e inauguró el acueducto El Cuchillo II, que tiene capacidad de 5 m³/s.

Con esto, el estado subió a 17.5 m³/s, que fue un incremento de 40%; ahora, con la Presa León, el aumento en todo el sexenio será de 58 por ciento.

Ortegón Williamson indicó que la obra ya está terminada y registra altos niveles de seguridad, pues apenas tiene filtraciones de 2.5 litros por segundo, que es un nivel muy por debajo de lo que marcan los estándares internacionales.

“Tiene la cortina más larga de Latinoamérica, de casi dos kilómetros; solo hay filtraciones de 2.5 litros por segundo; se puede decir que es mínimo, prácticamente está hermética".

“De hecho, el año pasado esta obra ganó un premio de un instituto de concreto en Estados Unidos por lo mismo que la obra está tan bien realizada; está dentro de los parámetros, está mucho mejor que los parámetros de todas las presas".

“Hay unas tolerancias de filtraciones y está mejor que el límite inferior de la tolerancia; está muy bien hecho”, expresó.

De hecho, sostuvo que otro factor por el que no la han abierto es porque la presa Cerro Prieto, que está en la cuenta del río del Potosí, está al 90% de su llenado y es mejor usar esa agua que la de la León, la cual quieren que se llene.

A este nuevo embalse le caben 221 millones de metros cúbicos de agua (Mm³) y actualmente acumula 80 Mm³, que es el 40% de su capacidad.

“Por temas de gestión, de hacer la mejor gestión del recurso, obviamente nos conviene que Cerro Prieto, que es una cuenca, bajarle el nivel para poder almacenar.

“No tiene sentido bajarle una presa que está al 40%, cuando lo que queremos es que suba su nivel para tenerlo disponible”, indicó.

CASI SEIS AÑOS DESPUÉS

Esta presa empezó a construirse el 1 de septiembre del 2020, en el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, quien la asignó al Consorcio Constructor Dycher, que está integrado por Dycusa, de Javier Balli Martínez, y Peninsular Compañía Constructora, de Carlos Hank Rhon.

El primer plazo de entrega estaba programado para el 2023, pero por cambios técnicos y temas de financiamiento se fue aplazando.

El costo original se estimó en los $3,900 millones de pesos, pero, según Ortegón, cerrará en $4,600, un 15% más a lo antes previsto.

“El costo anda al orden de $4,600 millones y esto, ahora que lo preguntas, el costo original era de un poco más de $3,900 millones de la obra y se pasó por un quince por ciento, que, dentro de los parámetros de obras de esa magnitud, te puedo decir que es muy bueno”, indicó.

EL AGUA SE IBA AL MAR.

El funcionario dijo que Nuevo León “será otro” en tema hídrico cuando acabe esta gestión estatal, pues será más resiliente dado que antes, el agua que no se aprovechaba en Cerro Prieto se iba a Tamaulipas y luego al mar.

“Una de las grandes ventajas de la presa León, aparte de que nos da mayor capacidad de almacenamiento, es que capta agua que antes acababa en Tamaulipas y acababa eventualmente, pues no era aprovechada".

“Aquí estamos captando agua que antes no aprovechábamos y por lo mismo nos hace una ciudad hídricamente más resiliente”, indicó.

GANÓ UN PREMIO

Este embalse cuenta con “cortina más larga de Latinoamérica”, la cual fue reconocida en el ACI Members Choice Award 2025 como uno de los proyectos más relevantes de la industria del concreto a nivel mundial.

“El año pasado esta obra ganó un premio de un instituto de concreto en Estados Unidos por lo mismo, que es que la obra está tan bien realizada".

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