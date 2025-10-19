Cerrar X
Invita Miguel Flores a brigada de testamentos gratuitos en Juárez

Se ofrecerán trámites de testamento, asesorías jurídicas, actas de nacimiento y apoyos sociales. El evento será en el Salón Mónaco Eventos

Tras el éxito de la brigada de testamentos gratuitos realizada en septiembre en el Gimnasio Nuevo León Unido, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, extendió ahora una invitación a la ciudadanía del municipio de Juárez para participar en la próxima edición.

Flores Serna informó que la jornada se realizará este jueves 23 de octubre y es parte de un plan para llevar este programa a todos los municipios de Nuevo León.

La brigada se llevará a cabo de 08:00 a 16:00 horas en el Salón Mónaco Eventos.

La primera brigada, celebrada el pasado 25 de septiembre en Monterrey, logró una asistencia récord al atender a cerca de 11,000 personas.

El secretario destacó la colaboración con el gobierno municipal.

 “Este jueves 23 de octubre arrancamos en Juárez, de la mano del alcalde Félix Arratia y del equipo del gobierno del estado”, precisó Flores.

El funcionario estatal subrayó la importancia de promover la cultura del testamento entre las familias neoleonesas como una herramienta para evitar conflictos futuros y dar certeza al patrimonio.

“El patrimonio debe dar tranquilidad, no problemas. Con familias seguras y hogares en paz, Nuevo León seguirá avanzando”, señaló Flores Serna.

Durante la jornada, se informó, los asistentes no solo podrán realizar trámites de testamento, sino que también se ofrecerán asesorías jurídicas gratuitas, expedición sin costo de actas de nacimiento, matrimonio y defunción y apoyos sociales para adultos mayores.


