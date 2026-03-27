Jesús Nava impulsa el arte en menores con síndrome de Down

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, el Gobierno de Santa Catarina reafirmó su compromiso con la niñez y la inclusión social mediante el lanzamiento del programa “Almas Brillantes”. Esta iniciativa busca ofrecer un espacio de desarrollo integral y expresión artística para menores que viven con esta condición.

El programa, que tendrá su sede en las instalaciones del DIF Municipal, se aleja del esquema asistencialista tradicional para enfocarse en el empoderamiento a través del arte. Los participantes podrán acceder a clases de teatro, baile y modelaje.

Un espacio de talento y seguridad

La presentación oficial fue encabezada por la presidenta del DIF Municipal, Paola García Yves, junto al alcalde Jesús Nava Rivera. Durante el evento, los asistentes disfrutaron de una demostración artística donde los niños y jóvenes mostraron los frutos de su talento, contagiando de entusiasmo a las familias presentes.