Juez estatal liberó a pederasta sampetrino, afirma abogado

El juez que le otorgó arresto domiciliario al pederasta sampetrino Jacobo "N"., medida con la cual el implicado logró salir de prisión, sí es estatal y no federal, aseguró el abogado de las víctimas.

Además, el litigante Gabriel Garza Fernández, aseguró que el agresor sexual de sus clientes no está cumpliendo con esa medida cautelar al asegurar que ha sido visto afuera de su domicilio en iglesias y restaurantes de San Pedro, y que no lleva consigo brazalete electrónico de localización.

Explicó que de acuerdo con el acta de audiencia en relación con el juicio de amparo indirecto 777/2023 promovido por el acusado, el juez de control y de juicio oral penal del estado, Walter Daniel Cárdenas Reyna, fue quien dirigió dicha reunión.

En entrevista con El Horizonte, el abogado, Gabriel Garza Fernández, mencionó que, si bien la suspensión provisional de amparo fue aprobada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, la decisión de la nueva medida cautelar fue responsabilidad de Cárdenas Reyna.

Aquí dice: procede a conceder la suspensión provisional a la parte quejosa, para que la autoridad responsable, juez de control en el estado de Nuevo León, que es Walter, continúe con la aplicación de una medida cautelar distinta de la prisión preventiva oficiosa.

La responsabilidad es 100% del juez de control, no del juez de distrito, como falsamente lo quiere hacer ver el Poder Judicial en su comunicado, comentó el abogado.

A pesar de que en dicha audiencia, celebrada el pasado 29 de septiembre, la Fiscalía del Estado solicitó se aplicara la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la gravedad de los delitos a un grupo vulnerable, se optó por la aplicación de la prohibición de salir del país con el retiro del pasaporte, prohibición de convivir, comunicarse o acercarse a las víctimas, la colocación de localizadores electrónicos y el resguardo domiciliario.

Pero Gabriel Garza señaló que también se ha incumplido con la colocación de localizadores electrónicos, como se estableció en dicha audiencia, con la justificación, por parte de la Unidad Estatal de Supervisión a Medidas Cautelares, de no contar con el equipo necesario.

“El Poder Judicial, además de que le puso una medida que es un insulto para las víctimas y para la justicia, que pongan un arresto domiciliario para un abusador sexual, pedófilo, establece que le van a poner un localizador electrónico y no se lo ponen porque dicen que no tienen. Ellos han dicho: 'no podemos cumplimentar lo ordenado porque no tenemos'”, sentenció Garza Fernández.

Lo que pone en duda la motivación de estas medidas cautelares interpuestas por el juez de control de Nuevo León, Walter Daniel Cárdenas Reyna, ya que el acusado, Jacobo "N"., ha sido visto en restaurantes e incluso en misa, sin la portación de un localizador.

