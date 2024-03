La inconsciencia sigue, usuarios siguen transitando con audífonos

Aún y cuando la noticia de la muerte de una mujer que perdió la vida tras ser arrollada por un tren, mientras caminaba por las vías con los audífonos puestos y distraída en el celular, cimbró a Nuevo León, los usuarios lo siguen haciendo.

Recorrimos el centro de Monterrey y platicamos con un joven que usa los audífonos en todo y vea usted la inconsciencia …

“Hace como una semana casi me atropellan. ¿Por los audífonos? Sí. O sea, yo estaba con el compañero que está allí, estábamos pasando, de hecho a los dos casi no nos atropellan pero por no fijarnos, yo era el que llevaba audífonos y un camión de esos que transportan me rozó la nariz y casi me atropella, ¿Llevabas los audífonos? Sí.

“¿Y después de eso no vas a tener más cuidado? Pues la vida es una, como dice mi mamá si mi destino fue así … El destino de cada uno está escrito por Dios”, dijo Juan Barrios, usuario.

Pero hubo usuarios que lo reprobaron …

“Hijo de mi vida, ¿quién soy yo para regañarlos? Pero que presten un poquito más de atención, debería de haber una regla en donde se controlara un poquito”, expresó Hilda Sánchez, ciudadana.

Y esta madre de familia, recomendó:

“Tienen que tener mucha precaución, ya que puede ocasionar un accidente o de igual forma, te hablan y no escuchan … Tiene que haber mucha atención por parte de los jóvenes porque ahora es la moda ir con los audífonos o ir con el celular a media calle y los carros pasan muy rápido”, enfatizó Nora Ríos.

Este 13 de marzo una mujer murió al ser arrollada por un tren mientras caminaba por las vías con audífonos puestos y distraída en el celular. Los hechos ocurrieron en la colonia Lázaro Cárdenas, en Escobedo.

