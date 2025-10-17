La Pastora tendrá entrada gratuita durante todo noviembre

El Parque Zoológico La Pastora abrirá sus puertas de manera gratuita durante todo noviembre, con el objetivo de que las familias nuevoleonesas disfruten y redescubran este espacio de convivencia, educación ambiental y conservación de la fauna.

El acceso libre estará disponible en sus horarios habituales, de martes a domingo de las 9:00 a las 18:00 horas, para que visitantes de todas las edades puedan acercarse a conocer a los animales más emblemáticos del zoológico, como Monty el elefante, Lala la chimpancé, las jirafas, el rinoceronte y muchas especies más.

Durante este periodo se recibirán también visitas escolares, grupos juveniles y comunitarios interesados en participar en recorridos educativos guiados por el personal del parque, con el propósito de promover el respeto y cuidado del medio ambiente.

Además, a través de las redes sociales de La Pastora se dará a conocer una agenda especial de actividades familiares para fomentar el aprendizaje y la convivencia.

Con esta iniciativa, el zoológico busca fortalecer su compromiso con la educación ambiental y la preservación de la fauna, colocando a niñas y niños en el centro de sus acciones para formar una sociedad más consciente y responsable.

