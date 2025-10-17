Cerrar X
zoologico_la_pastora_animales_e63f9c6422
Nuevo León

La Pastora tendrá entrada gratuita durante todo noviembre

El zoológico abrirá sin costo para que familias, escuelas y grupos vivan experiencias educativas y de convivencia con la naturaleza y la fauna.

  • 17
  • Octubre
    2025

El Parque Zoológico La Pastora abrirá sus puertas de manera gratuita durante todo noviembre, con el objetivo de que las familias nuevoleonesas disfruten y redescubran este espacio de convivencia, educación ambiental y conservación de la fauna.

El acceso libre estará disponible en sus horarios habituales, de martes a domingo de las 9:00 a las 18:00 horas, para que visitantes de todas las edades puedan acercarse a conocer a los animales más emblemáticos del zoológico, como Monty el elefante, Lala la chimpancé, las jirafas, el rinoceronte y muchas especies más.

Durante este periodo se recibirán también visitas escolares, grupos juveniles y comunitarios interesados en participar en recorridos educativos guiados por el personal del parque, con el propósito de promover el respeto y cuidado del medio ambiente.

Además, a través de las redes sociales de La Pastora se dará a conocer una agenda especial de actividades familiares para fomentar el aprendizaje y la convivencia.

Con esta iniciativa, el zoológico busca fortalecer su compromiso con la educación ambiental y la preservación de la fauna, colocando a niñas y niños en el centro de sus acciones para formar una sociedad más consciente y responsable.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T104223_421_2dffcb4a6d
Ofrecen atención veterinaria en colonias de Santa Catarina
finanzas_empleo_eba0dff587
‘Atrapa’ Nuevo León cerca de 400 proyectos de inversión
EH_UNA_FOTO_e10b31ae8c
Abrirán antes del Mundial Centro Cultural Libertad en Topo Chico
publicidad

Últimas Noticias

estadio_xolos_mundial_96c164d3ff
Estadio de Xolos será Centro de Entrenamiento rumbo al Mundial
arqueologos_e4fcd9d0e5
Hallan fortaleza prehistórica de más de 6,000 años de antigüedad
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T142203_523_007d775244
Invitan al Pabellón DIF Tamaulipas instalado en la Feria
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×