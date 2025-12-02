Lanzan iniciativa para proteger a personas con síndrome de Down

En respuesta al caso de la bebé Milena que conmovió a la opinión pública, la diputada de Morena, Greta Barra, y el senador Waldo Fernández lanzaron la "Iniciativa Milena".

La propuesta busca blindar legalmente a las personas con discapacidad, condiciones genéticas o neurodivergencias al impedir que las aseguradoras les nieguen el acceso a seguros de gastos médicos.

El impulsor de esta causa, Raúl Cantú, padre de la niña Milena, a quien se le negó la cobertura por tener síndrome de Down, estuvo presente para apoyar la iniciativa, que busca erradicar la discriminación en la contratación de servicios de salud privados.

“Ningún papá, ninguna mamá, debe pasar por lo que nosotros estamos pasando hoy, y a ningún niño que venga a este mundo, sin importar su condición, le deben negar el seguro de gastos médicos".

“Se me quiebra la voz, pero vengo aquí a prestarle voz a mi hija y a todas las personas que se han quedado calladas”, dijo el papá de Milena, Raúl Cantú.

El Horizonte publicó el 24 de noviembre que Cantú buscó asegurar a su bebé Milena Sofía, quien actualmente tiene tres meses de edad y está internada en un hospital privado de la zona poniente de Monterrey.

El 11 de agosto pasado, un día después de que Milena nació y cuando le hicieron saber el padecimiento congénito, Cantú empezó a buscar aseguradoras, pero al saber de su condición, los agentes rechazaron su petición.

La iniciativa plantea cambios en tres leyes estatales de Nuevo León; primero, en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se actualizaría la definición de acto discriminatorio para incluir cualquier restricción injustificada que limite el acceso a un seguro médico o de vida, de manera que las aseguradoras no puedan negar el servicio por motivos ajenos al estado de salud real de las personas.

En la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de Personas con Condición del Espectro Autista, se incorpora un blindaje explícito que reconoce su derecho a contratar y mantener seguros sin ser rechazados automáticamente por su diagnóstico, cerrando espacios a prácticas que actualmente los excluyen sin justificación técnica.

En la Ley para la Protección de los Derechos de Personas con Discapacidad, se agrega una prohibición directa y detallada para impedir cualquier forma de discriminación en el otorgamiento de seguros, estableciendo obligaciones más claras para las aseguradoras y mecanismos para evitar que decisiones basadas en estigmas persistan.

“Ninguna discapacidad, condición genética, neurodivergencia o cualquier otra característica personal que no se relacione con el estado de salud actual de las personas debe ser un condicionante para adquirir un seguro”, dijo Barra.

Por su parte, Waldo Fernández explicó que la propuesta mantiene las facultades técnicas de las empresas aseguradoras, pero obliga a que estas se basen únicamente en criterios verificables.

“Las compañías podrán seguir evaluando riesgos médicos, pero deberán hacerlo con criterios objetivos, científicos y libres de estigmas".

“La salud y la vida de las personas no pueden definirse por estereotipos”, agregó Waldo Fernández.

En otro caso, el pasado 20 de agosto, El Horizonte reportó que Alena Kharissova había denunciado ser víctima de diversos abusos en un hospital privado: desde tener que pasar —y pagar— una noche de hospital adicional por supuesta burocracia, pese a haber sido dada de alta, hasta cobros por servicios que no utilizó y la aplicación de precios inflados.

La iniciativa se suma a una que el legislador federal ya había presentado en el Senado, que incluye la propuesta de “Discriminación por omisión”, con la que busca sancionar el incumplimiento de obligaciones constitucionales como el derecho a la salud.

