Lanzan padrón de inspectores en NL para frenar abusos

El Gobierno del Estado de Nuevo León presentó el nuevo padrón de inspectores e inspecciones, una herramienta digital que busca acotar la discrecionalidad de los servidores públicos y evitar posibles abusos de autoridad durante las visitas a empresas y negocios.

La titular de la Oficina Ejecutiva estatal, Mariela Saldívar, explicó que con esta medida se brinda certeza a los empresarios sobre los pasos que seguirá cada inspección.

“Con esto también vamos a acotar la discrecionalidad con la que muchas veces llegaban algunas personas servidoras públicas y que algunas empresas recibían con temor porque no sabían qué iban a enfrentar. Ahora ya hay certeza de los pasos, de lo que se va a revisar y, si hay alguna irregularidad, si alguien está pidiendo algo que no está en la ficha o si la persona no aparece en el padrón de inspectores, se tiene la opción de denunciar”, señaló.

Las quejas podrán presentarse directamente ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental, a través del portal Nuevo León Incorruptible o vía telefónica en la Línea 070.

“Nuestra intención es separar a aquellas personas servidoras públicas que hacen algún abuso de poder y que hacen mal uso de la función pública”, agregó Saldívar.

El padrón se encuentra disponible en internet:

Inspectores: nlinea.nl.gob.mx/inspectores/

Inspecciones: nlinea.nl.gob.mx/inspecciones/

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía y empresarios a verificar primero si la visita corresponde a una inspección estatal, pues han recibido múltiples quejas de supuestas revisiones realizadas desde dependencias municipales.

Aunque no se precisó el área geográfica de los reportes, se aclaró que las quejas se concentran principalmente en la Secretaría de Medio Ambiente, Protección Civil y la Secretaría del Trabajo.

