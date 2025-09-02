Cerrar X
6625cfbf_14aa_4801_8b33_620a1d688c7e_c948f13333
Nuevo León

Lanzan padrón de inspectores en NL para frenar abusos

Nuevo León presentó el nuevo padrón de inspectores e inspecciones, una herramienta digital que busca evitar posibles abusos de autoridad

  • 02
  • Septiembre
    2025

El Gobierno del Estado de Nuevo León presentó el nuevo padrón de inspectores e inspecciones, una herramienta digital que busca acotar la discrecionalidad de los servidores públicos y evitar posibles abusos de autoridad durante las visitas a empresas y negocios.

La titular de la Oficina Ejecutiva estatal, Mariela Saldívar, explicó que con esta medida se brinda certeza a los empresarios sobre los pasos que seguirá cada inspección.

“Con esto también vamos a acotar la discrecionalidad con la que muchas veces llegaban algunas personas servidoras públicas y que algunas empresas recibían con temor porque no sabían qué iban a enfrentar. Ahora ya hay certeza de los pasos, de lo que se va a revisar y, si hay alguna irregularidad, si alguien está pidiendo algo que no está en la ficha o si la persona no aparece en el padrón de inspectores, se tiene la opción de denunciar”, señaló.

Las quejas podrán presentarse directamente ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental, a través del portal Nuevo León Incorruptible o vía telefónica en la Línea 070.

“Nuestra intención es separar a aquellas personas servidoras públicas que hacen algún abuso de poder y que hacen mal uso de la función pública”, agregó Saldívar.

El padrón se encuentra disponible en internet:

  • Inspectores: nlinea.nl.gob.mx/inspectores/
  • Inspecciones: nlinea.nl.gob.mx/inspecciones/

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía y empresarios a verificar primero si la visita corresponde a una inspección estatal, pues han recibido múltiples quejas de supuestas revisiones realizadas desde dependencias municipales.

Aunque no se precisó el área geográfica de los reportes, se aclaró que las quejas se concentran principalmente en la Secretaría de Medio Ambiente, Protección Civil y la Secretaría del Trabajo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

d0899f43_9920_4dc5_b737_00838cf9a813_a4a43f3c6d
Inauguran laboratorio de Inteligencia Artificial en Nuevo Laredo
EH_UNA_FOTO_2025_09_03_T151056_571_9735fa1227
Llegará a NL quinto corazón del año para trasplante
assets_ejecentral_com_d33d4e739f
Sheinbaum fija fecha para inaugurar tren que pasará por NL
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos los fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
113482c9_0009_408f_bd47_47cdf9452b8f_37b7229837
Baja en producción automotriz no afecta a egresados de UPRA
d0899f43_9920_4dc5_b737_00838cf9a813_a4a43f3c6d
Inauguran laboratorio de Inteligencia Artificial en Nuevo Laredo
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×