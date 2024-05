Le amputan manos, pero no el deseo de salir adelante

"Un día andaba yo en un supermercado con mis hijos y un señor todo de blanco, ese señor no se dónde salió, solamente me tocó la espalda y me dijo que me quería ayudar, y en ese entonces me dio 2 mil pesos, cuando nosotros volteamos el señor ya no estaba, mandé a mi hijo corriendo que lo buscara para darle las gracias a ver quién era, pero nunca lo halló", relató.