Le va bien a Samuel García con gobierno de Sheinbaum

El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla darle a Nuevo León, tan solo del Ramo 33, un 6.4% más dinero del que le asignó este año en curso.

Con este nivel de aumento, el estado sería la tercera entidad a la que más recursos le darán en el 2026, solo por debajo de Chiapas, que subiría 9.19%; Aguascalientes, con 7.42% adicional, y Nuevo León, 6.4% más que en 2025.

Del ramo 33 para Nuevo León habría que sumarle el dinero que la Presidencia aporta para programas sociales y proyectos especiales de infraestructura que hasta el momento no se han precisado.

Cabe precisar que, en total, el gasto programable por entidad federativa para 2026, para Nuevo León, sube de $219,675 millones a $238,501 millones, lo que representa un aumento de 8.2 por ciento.

Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), entregado la noche del lunes en la Cámara de Diputados, tan solo en el Ramo 33, se propone asignarle a Nuevo León en 2026, $36,000 millones 323,537 pesos, que es un 6.4% de incremento de los $33,831 millones 159,726 pesos del año pasado.

En monto, el dinero adicional que se propone asignarle al estado el próximo año es de $2,169 millones 163,811 pesos.

Este dinero corresponde al denominado Ramo 33, el cual son las aportaciones federales para gasto en salud, educación, desarrollo social, seguridad e infraestructura.

“Los montos corresponden a la totalidad del gasto programable, integrado en el Ramo 33: aportaciones federales para entidades federativas y municipios”, indica un reporte.

El aumento para Nuevo León es similar al que se observa para la bolsa que se repartirá entre todas las entidades federativas.

En este 2025, según el PPEF, a todos los estados se les repartirá $979,951 millones 770,737 pesos, mientras que para el 2026 serían $1 billón 041,892 millones 906,925 pesos, que es un aumento de 6.32 por ciento.

Estas cifras pueden variar, pues se trata solo del proyecto de paquete económico que debe presentar el gobierno federal cada año con fecha límite al 8 de septiembre.

Todavía falta que, para el 20 de octubre, se apruebe la Ley de Ingresos de la Federación por parte de la Cámara de Diputados y el día 31 por el Senado.

En tanto, todo el paquete económico debe aprobarse antes del 15 de noviembre para que entre en vigor el 1 de enero del siguiente año.

Así viene el PPEF para NL

Incremento presupuestal para NL: El gobierno federal propone asignar 6.4% más de gasto programable al estado en 2026

Tercera entidad con mayor aumento: Solo por debajo de Chiapas (9.19%), Aguascalientes (7.42%) y Coahuila (6.37%).

Monto total propuesto: $36,000 millones 323,537 pesos en el Ramo 33, frente a los $33,831 millones del año anterior.

Aumento neto: Nuevo León recibiría $2,169 millones y 163,811 pesos adicionales en aportaciones federales

Destino del Ramo 33: Recursos para salud, educación, desarrollo social, seguridad e infraestructura

Aún sin precisar: Se sumarán recursos para programas sociales y proyectos especiales que no han sido detallados.

Aumento nacional similar: El total para todas las entidades federativas sube 6.32%, pasando de $979 mil millones a más de $1 billón.

Calendario legislativo

8 de septiembre: entrega del paquete económico

20 de octubre: aprobación de Ley de Ingresos en Diputados

31 de octubre: aprobación en el Senado

15 de noviembre: fecha límite para aprobar el PPEF

1 de enero: entrada en vigor del presupuesto 2026

