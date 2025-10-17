Lidera NL en confianza y desempeño de seguridad en México

La seguridad pública se ha consolidado como el principal objetivo del gobierno de Nuevo León.

Actualmente, ostenta el primer lugar nacional en confianza y desempeño policial, lo que ha derivado en registrar una significativa reducción en delitos de alto impacto.

Estos resultados son avalados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, donde la Fuerza Civil se posicionó en el segundo trimestre de 2025 en primer lugar nacional en confianza ciudadana (74.5%) y percepción de efectividad (76.2%).

Con el trabajo en conjunto del Ejército, la Fiscalía, la Nueva Fuerza Civil y los municipios, hubo una reducción de un 84% en los homicidios con respecto al año pasado y un 61% respecto a septiembre del 2024. Las autoridades estatales señalaron que se registró la tasa más baja desde el 2016.

Desde el inicio de la gestión del gobernador Samuel García Sepúlveda, indicó que la seguridad es su máxima prioridad, destinando más de $30 mil millones de pesos.

“En estos tres años hemos invertido más de 30 mil millones de pesos en la Nueva Fuerza Civil. Los helicópteros, el Black Hawk, la División Aérea, las más de 100 Black Mambas y su división blindada, las más de mil 200 patrullas para nuestros elementos... Todos los destacamentos que hoy blindan todas las entradas y salidas de Nuevo León”, puntualizó el mandatario estatal.

La entidad, que en décadas pasadas enfrentó graves problemas de inseguridad, informó que logró esta transformación con un cambio estructural cimentado en un plan maestro de inversión, equipamiento, infraestructura y profesionalización de la Nueva Fuerza Civil.

“Hoy somos primer lugar en todo porque somos primer lugar en seguridad pública. Hoy la Nueva Fuerza Civil es la policía más completa, más equipada y mejor calificada de toda América Latina y, por supuesto, México”, declaró el gobernador.

El fortalecimiento operativo se centró en tecnología de punta en el equipo aéreo con nueve helicópteros, incluyendo un Black Hawk blindado y equipado con sistemas de navegación y visores nocturnos (NVG) para operaciones en condiciones adversas.

En el blindaje terrestre se consolidó la primera División Blindada del país, con más de 80 vehículos tácticos Black Mamba, diseñados para escenarios de alto riesgo.

Esta capacidad, sumada a más de mil nuevas patrullas, ha robustecido la cobertura en carreteras, municipios rurales y la zona metropolitana, de acuerdo con la información del gobierno estatal.

Reforzamiento de la capacidad táctica

La corporación no solo creció en fuerza, actualmente con 6,987 elementos, sino en capacidad táctica.

Hoy cuenta con siete divisiones especializadas: blindada, aérea, canina K9, médica táctica, FTT, caminos e inteligencia, a las que se suman unidades de reciente creación como la División Ambiental, la de transporte y el grupo de búsqueda y rescate.

Estas divisiones permiten actuar desde el combate al crimen organizado en la zona rural hasta la seguridad en grandes eventos, como la proyección para el Mundial FIFA 2026.

Nuevo cartel general

La estrategia se reforzará con la construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil en la avenida Morones Prieto. El complejo, que contará con 20 niveles y 30 mil metros cuadrados, será un centro de inteligencia y mando que integrará al C-5, Ejército, Guardia Nacional y autoridades locales, con capacidad para albergar a 1,200 elementos.

“Toda esta inversión se seguirá haciendo. Vamos por más destacamentos, vamos por más Black Mambas, vamos por más helicópteros, viene en diciembre la nueva construcción del nuevo edificio... donde va a estar el nuevo C-5, donde va a estar la inteligencia y la Mesa de Coordinación”, adelantó el gobernador.

Dirección estratégica

Un factor clave, indicaron, en la consolidación del modelo ha sido la dirección de Gerardo Escamilla Vargas, director de Fuerza Civil, quien implementó la estrategia Presencia Total y reforzó el Operativo Muralla para blindar las zonas rurales.

“Este logro nos llena de orgullo porque es el reflejo de lo que ocurre en nuestro territorio. No es un premio, es una consecuencia. Es la respuesta de la población al trabajo real, al esfuerzo diario”, expresó Escamilla.

De acuerdo con las autoridades estatales, se ha pasado de la incertidumbre a la confianza, gracias a una combinación de inversión histórica, tecnología de punta, profesionalización y una dirección estratégica que impacta directamente en la seguridad de las calles y la calidad de vida de sus ciudadanos.

