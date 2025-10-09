Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T155703_159_186e0dd46b
Nuevo León

Lidera NL en crecimiento industrial y en generación de empleos

La titular de la secretaría de Economía señaló que los resultados reflejan la solidez del entorno productivo y el compromiso del estado con el sector industrial

  • 09
  • Octubre
    2025

Nuevo León se consolidó como el primer lugar nacional en crecimiento de la actividad industrial.

De acuerdo con el Indicador Mensual de Actividad Industrial por Entidad Federativa publicado por el INEGI, la actividad industrial creció el 5.5% en la entidad en el pasado mes de junio. Mientras que en el primer semestre del 2025, la industria acumuló un 4.6% de crecimiento.

La titular de la secretaría de Economía, Betsabé Rocha, señaló que estos resultados reflejan la solidez del entorno productivo y el compromiso del sector industrial del estado.

"Nuevo León se ha consolidado como el motor industrial de México. Este crecimiento demuestra la capacidad de nuestras empresas para sostener la productividad y la competitividad en un contexto nacional de desaceleración”, exclamó la funcionaria.

La titular de la dependencia enfatizó el papel de la manufactura en el liderazgo económico estatal.

“Ser el principal aportador al crecimiento manufacturero del país confirma que la industria de Nuevo León sigue marcando el rumbo. La fuerza de nuestro sector productivo impulsa el desarrollo y la generación de empleos formales para las familias nuevoleonesas”, mencionó.

Mientras que la generación de empleos formales en Nuevo León sigue ascendiendo en "tiempo y forma" para lograr mantener el liderazgo nacional con un total de 13,966 empleos formales.

Rocha también destacó la importancia de estos resultados para el desarrollo económico estatal.

“El dinamismo del empleo en Nuevo León es imparable. Cada nuevo puesto de trabajo representa una oportunidad para las familias y un paso más hacia el crecimiento sostenible”, mencionó.

Además, resaltó el papel del sector productivo y las políticas de impulso a la inversión y la innovación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_35_04_AM_3dd68375fa
Harfuch atribuye mejora en seguridad la operación directa con NL
finanzas_empleo_bdb5fe2e6d
Afianza NL su potencial industrial y repunta 5%
e4f36553_a9c2_4a9f_825c_1e7d232ed324_e57b3c73f2
Firma la UANL un convenio con la Universidad de Burgos
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_canasta_basica_7bb0dd9cca
Inflación se ubica en 3.76% y suma dos meses de incrementos
finanzas_empleo_bdb5fe2e6d
Afianza NL su potencial industrial y repunta 5%
Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_36_45_AM_a64c451afb
Alerta en Tampico por palizada del río Pánuco
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
67eda200_8414_4d02_b43f_4edeab6b303b_c8b8787b0b
Refuerza Escobedo limpieza y mantenimiento de red pluvial
publicidad
×