Nuevo León

'Lidera NL participación ciudadana en México': Baltazar Martínez

El legislador aseguró que Nuevo León se ubica muy por encima del ranking de los estados con 1,292 espacios participativos

El diputado local Baltazar Martínez Ríos aseguró que Nuevo León se ha consolidado como un ejemplo nacional en materia de participación ciudadana, inclusión y rendición de cuentas. 

La declaración del legislador se dio tras participar en la sesión de glosa del informe del gobernador Samuel García, donde compareció el gabinete correspondiente al área.

Martínez Ríos, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, destacó la posición de liderazgo que ostenta la entidad según métricas oficiales.

"Ha quedado claro que Nuevo León es el primer lugar nacional en participación ciudadana en todo el país. Nuevo León se ubica muy por encima del ranking de los estados, de acuerdo con el INEGI, con 1,292 espacios participativos. El segundo lugar tiene casi mil menos que Nuevo León”, afirmó Martínez Ríos.

El coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en Nuevo León resaltó los avances logrados con un claro enfoque en el ciudadano y en grupos vulnerables, que fueron presentados durante la comparecencia del gabinete del eje de Igualdad.

Entre los logros mencionados, el diputado enumeró mejores escuelas, apoyos específicos para las mujeres, uso gratuito de transporte público a grupos vulnerables y recuperación de espacios públicos.

Martínez Ríos reconoció la labor del Ejecutivo estatal por "poner a los ciudadanos al centro de las políticas públicas" y por la voluntad de dejar una huella positiva en la entidad.

El diputado puntualizó que la coordinación efectiva entre el Congreso y el gabinete estatal es fundamental para seguir avanzando.

"Claro que reconocemos el trabajo del gobernador Samuel García, y del gabinete de esta área... y por supuesto que, con los gobiernos naranjas, seguiremos en tiempo y forma", aseguró.

Finalmente, destacó que esta colaboración permite profundizar la transparencia, la participación y la igualdad de oportunidades, pilares fundamentales de la agenda que impulsa Movimiento Ciudadano en Nuevo León.


