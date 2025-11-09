Cerrar X
Lidera Nuevo León tasa de formalidad de empleos en México

Momentos antes de la glosa del mandatario estatal, el titular de la dependencia del trabajo brindó detalles sobre los avances obtenidos en 2025

  • 09
  • Noviembre
    2025

Previo al cuarto informe de Gobierno del Estado, el secretario del Trabajo de Nuevo León, Federico Rojas informó que Nuevo León se consolidó como la primer entidad de México en tasa de formalidad en empleo.

"Nuevo León alcanzó el primer nacional en tasa de formalidad superior a otros estados de la República, superior al promedio que anda en 54%. Nuevo León tocó el 67% [...] significa que ha aumentado más de seis puntos este índice" explicó.

Destacó que el gobernador Samuel García se convirtió en el "embajador del empleo", lo que genera un ecosistema positivo para el sector productivo. Afirmó que los empleados ahora son registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

"Se busca que la gente gane más, tenga mejores prestaciones y que sus familias puedan vivir la primavera laboral con mejores ingresos" explicó.

Entre las metas estipuladas para el 2026, el secretario aseguró que buscarán mantener y aumentar la tasa de formalidad de empleo en la entidad, además de tener acceso al IMSS, a seguridad, entre otros aspectos relevantes para una mejor calidad de vida.

 


