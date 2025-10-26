Llama Heriberto Treviño a abrir diálogo para Presupuesto 2026

El diputado Heriberto Treviño hizo un llamado al Ejecutivo y a las secretarías de Finanzas y Tesorería General para abrir una cala de diálogo y contemplar futuras reuniones con miras a la integración del Paquete Fiscal del siguiente año.

El Coordinador del PRI aseguró que el estado merece tener una certeza financiera en miras al próximo año, debido a la importancia de brindar sostenibilidad a las obras y programas que se encuentran en proceso, pero también señaló que es importante debido al gran reto que representará ser sede del Mundial 2026.

Del mismo modo, Treviño Cantú advirtió que falta menos de un mes para el 20 de noviembre, fecha límite para que el Ejecutivo entregue al Legislativo el paquete fiscal 2026, por lo que es pertinente avanzar en los trabajos preparatorios.

“El 2026 traerá grandes desafíos y es imperante que Nuevo León inicie con el pie derecho. En el Congreso y, particularmente, las Diputadas y los Diputados priistas estamos en la mejor disposición de trabajar en un presupuesto equilibrado, viable, responsable, sensible, municipalista y con visión social”, indicó Treviño Cantú.

En este sentido, destacó la labor de la diputada Lorena de la Garza, quien ya se encuentra avanzando en el análisis mediante mesas de trabajo con organismos autónomos, municipios y organizaciones civiles, para recoger sus proyecciones y necesidades financieras.

“Nosotros, desde el Congreso, ya estamos trabajando con miras al presupuesto 2026, porque estamos conscientes de que el Estado enfrenta grandes retos en materia de seguridad, justicia, transporte, salud, desarrollo municipal, violencia de género, atención a víctimas, procuración de justicia, medio ambiente, entre otras problemáticas que necesitan ser atendidas con prontitud y deben contar con los recursos necesarios para su debida atención y ejecución”, recalcó Treviño Cantú.

Comentarios